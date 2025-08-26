再入荷キターーーッ！【3COINS】完売前に狙いたい！「大人っぽアクセサリー」

服装がマンネリ化しがちな残暑こそ、“ちょい足し”アクセサリーの出番！ 今から買い足すなら、手頃な価格で手に入る【3COINS（スリーコインズ）】はぜひチェックしておきたいところです。ネックレスやリングなど、デイリーに取り入れやすいデザインが揃っているので要チェック。しかも、人気だったものが再入荷しているから、今が狙い目かも。

お花のようなモチーフがかわいい

【3COINS】「ラウンドガラスロングネックレス」\550（税込）

ガラスモチーフが連なり、花のように可憐なデザインのロングネックレス。揺れるモチーフが動くたびに光を受けて、表情豊かにきらめきを放ちます。華やかな印象ながら、華奢なチェーンが上品さを引き立ててくれそうなのも魅力。カジュアルなTシャツにも、きれいめなブラウスにも自然となじむような、使えるシーンの多いアクセサリーです。

お得なセットリングは重ね付けにも◎

【3COINS】「ステンレススリムリング4個セット」\660（税込）

4本セットで楽しめるスリムリングは、単品でミニマルに、重ね付けで華やかにとアレンジを楽しめるのがGOOD。ステンレス素材だから水や汗にも強く、夏のデイリーアクセとして頼れる存在です。指先にきらりと光を添えるだけで、コーデ全体の完成度が一段とアップする予感。4個セットで\660（税込）というプチプライスにも注目です。

Writer：Anne.M