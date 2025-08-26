20歳・完熟フレッシュ池田レイラ、美ボディ全開で夏満喫 4つのポーズで「何枚目がお好きですかな…」
お笑いコンビ・完熟フレッシュの池田レイラ（20）が26日、自身のインスタグラムを更新。夏を満喫する水着ショットを公開した。
【画像】池田レイラ、“透け感”水着姿で「何枚目がお好き？」
水着姿でプールサイドに立ち、ポーズを決めた4枚の写真を公開。「夏してきました」と報告し、「もちろん、写真撮った後は解き放たれたようにプールと遊園地で爆はしゃぎしました。プールでの撮影は、もはやタスクです」とコメント。最後に「何枚目がお好きですかな…」と添えた。
この投稿に「可愛すぎる 惚れました」「天使やん」「スタイルいいーーー」「ご馳走様です」「一番好きな体」「全部好きに決まってる」など、反響が続々と寄せられた。
