24時間で5479.8kmを走ったGT XX

次期メルセデスAMG GT 4ドアクーペの前触れとなるプロトタイプ、GT XXがバッテリーEVとして新たな記録を樹立した。イタリア南部のナルド・テストコースで達成したのは、24時間で3405マイル（約5479.8km）を走るという長距離記録だ。

【画像】次期GT 4ドアクーペへ技術継承 メルセデスAMG GT XX ビジョンEQXX 現行のGTも 全108枚

円形のコースを299km/hで走行し、停止したのは急速充電時のみ。2025年8月上旬に、中国のシャオペンはP7で3944kmという記録を打ち立てているが、1か月も経たない内に更新されたことになる。



メルセデスAMG GT XX（コンセプトカー）

これは、メルセデスAMGが8日間に渡って実施した、2台のGT XXによる大規模なテストで生み出した記録の1つ。12時間と48時間、72時間、96時間、120時間、144時間、168時間の耐久記録も塗り替えている。

更に2000マイル（約3218km）と5000マイル（約8047km）、1万マイル（約1万6093km）、1万5000マイル（約2万4140km）、2万マイル（約3万2187km）、2万5000マイル（約4万234km）の距離記録も更新したという。

地球1周に相当する距離を8日で走破

GT XXの新記録では、地球1周に相当する距離、2万4907マイル（約4万83km）を8日間で走ったことも注目に値する。これはジュール・ヴェルヌ氏の有名な小説へちなんで、「80日で世界1周」を掲げて挑戦された。

運転したのは、メルセデスAMGのGT3マシンを駆る精鋭ドライバー17名と、F1ドライバーのジョージ・ラッセル氏。8時間のスティントを、3交代で担当したそうだ。



メルセデスAMG GT XX（コンセプトカー）

さらなる高速走行も可能だったが、初期の試走とシミュレーションに基づいて基本の周回速度は決められた。299km/hが、速さと充電との最適なバランスだったという。

8日間のテストへ挑んだスタッフは、総勢100名以上。メカニックなどに加えて、メルセデスAMGの本社からは、充電戦略を管理するチームも加わっている。1970年代のプロトタイプ、C111での挑戦を継承したものともいえるだろう。

合計1360psの電動ドライブトレイン

メルセデスAMGのCEO、ミヒャエル・シーベ氏は、記録更新で核となったのは、先進的な電動ドライブトレインだと主張する。前へ1基、後ろに2基のアキシャルフラックス・モーターを搭載し、制御電圧は800Vで、合計1360psを発揮するシステムだ。

850kWから900kWの急速充電能力を活用した戦略が、貢献したとも続ける。駆動用バッテリーは、同社のF1パワートレイン部門の協力を得た自社開発。セルは円柱形で、容量は114kWh。40Lのフルードに浸され、直接冷却されている。



メルセデスAMG GT XX（コンセプトカー）

理論上、5分で400km相当の電気を蓄えることが可能だという。「圧倒的なパフォーマンスと超高速な充電が、記録達成を可能にしました。将来の電動モデルのお客様にとっては、真のAMGを手に入れられることを意味します」。とシーベ氏は述べている。

技術を継承するAMG GT 4ドアクーペ

なお、シャオペンP7は量産車な一方、GT XXはプロトタイプだという違いはある。これは、AMG.EAプラットフォームを採用する次期モデルの技術実証として作られている。

2026年に登場する見込みのAMG GT 4ドアクーペは、GT XXの技術パッケージを継承。0-100km/h加速2.5秒、最高速度360km/hが目標だという。2027年には、1000馬力の高性能SUVも控えている。



イタリア南部、ナルド・テストコースで記録更新へ挑んだメルセデスAMGのスタッフ