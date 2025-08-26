上沼恵美子が２５日にＡＢＣラジオで放送された「上沼恵美子のこころ晴天」でパーソナリティーを務め、元関西テレビ役員の夫について、８年前に離婚を切り出したものの、今は関係良好であることを述べた。

番組ではリスナーから夫婦の悩みについて寄せられ、上沼が自身の経験を交えながら答えた。

上沼は「週に１回くらい帰ってくるのが大きい。別居をオススメしたい。８年くらいになる」と夫と別居生活を始めて約８年になることを伝えた。「（結婚）４０年でちょっとだけしんどくなった。いま４８年よ。８年別居しているけど。６１で（仕事を）やめてきて今は７８歳やからね」と結婚４０周年のころに夫婦関係を続けることを負担に感じ、「彼が７０歳くらいのときにちょっと嫌になって別れてと言ったことがある」と離婚を求めたことを明かした。

上沼は「８年たって落ち着きましたね。もう、今はぜんぜんＯＫ。身内というのかな。見えない絆がね、いいように言えば」と現在は良好な夫婦関係である様子。「２人で歌番組の古いのを見ていて」と日常の出来事に触れ、夫が出演者について「ふけたな」とか「ヘタだな」と隣で言うそうで、上沼は「あれ好き」と笑った。「自分のことを棚に上げて言うけど、好き」と付け加えた。「歌ヘタになったとか次元の低いことを平気で言えるのは夫婦やろな。女同士では言えない。程度の低い話に聞こえるかもわからんけど、夫婦ならではと思う」としみじみと語った。