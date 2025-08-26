「ブロードウェイ クリスマス・ワンダーランド 2025」の 応援アンバサダーに増田貴久が就任

今冬、12月13日（土）〜12月25日（木）まで、東京・渋谷の「東急シアターオーブ」（渋⾕ヒカリエ11階）で開催される「ブロードウェイ クリスマス・ワンダーランド2025」の応援アンバサダーに、増⽥貴久の就任が決定した。

「ブロードウェイ クリスマス・ワンダーランド」は、歌とダンス、スケートショー、そしてサンタクロースの登場など、息つく間もないパフォーマンスにワクワクと感動が⽌まらない、まさに“劇場で楽しむクリスマス”。

アメリカから来⽇する実⼒派シンガーたちが歌うクリスマスソング、ダンサーたちの⼀⽷乱れぬラインダンスやタップダンス、きらびやかな衣装など、本場アメリカの豪華でクラシカルなクリスマスショーの魅⼒と、⽇本を代表するテーマパークショークリエーターである⾦⾕かほりが⼿掛けた演出、LEDを駆使した映像、精巧な舞台セットが見事に融合。ここでしか味わえないドラマチックなクリスマスの世界が劇場全体を包み込む。

東急シアターオーブは、増⽥⾃⾝もこれまでに何度も立っている舞台。そんな東急シアターオーブで2016年の⽇本初演以来、“渋⾕の冬の⾵物詩”として愛されてきたこの作品を、増田が応援アンバサダーとして盛り上げ、その魅⼒を語っていく。なお、本公演への増⽥の出演はない。

チケットの⼀般発売⽇は10⽉11⽇（⼟）。チケット料⾦（全席指定・税込み）は、S席1万1800円、A席7800円。

8⽉30⽇（⼟）10時から始まる最速先着先⾏では、1000円お得になる早割チケットを購⼊できる。詳細は公式サイトで確認を。