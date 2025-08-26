平野紫耀さんの弟で、アパレルブランド社長、アーティストの平野莉玖さんが2025年8月25日に、主演を務める予定だった映画「センティエントゲーム」を降板したとして、その経緯を説明した。平野さんはインスタグラムでも「今までにない憤りを感じています」と心境を明かした。

「制作の進行状況や公開時期についても確認が取れない状況」

平野さんの公式サイトは発表のなかで、映画のスケジュールについて、

「撮影開始以降、度重なるスケジュール遅延が発生し、当初予定していた撮影計画が大きく変更されました。スケジュールの調整に最大限協力してまいりましたが、当初のプロデューサーやキャスティング等との連絡が滞り、制作の進行状況や公開時期についても確認が取れない状況が続きました」

と説明。そのようななか、「当初の担当プロデューサーより事務所に一切説明もなく、主演から降板し別の方が主演を務めることになっていた事実を、事前の説明がないまま知るに至りました」という。

平野さんは撮影には一部参加していたが、その後は別の人が撮影に参加し制作が進行中と聞いてるとし、「このような経緯を踏まえ、正式に降板させていただく決断をいたしました」と伝えた。

続けてファンや関係者に向けて、「このような形でのご報告となってしまったことを、心よりお詫び申し上げます」としている。

「期待して待っていてくれたファンの皆様本当にごめんなさい」

平野さんは25日、インスタグラムのストーリーズでも、「お伝えしたい内容 全てオフィシャルサイトに書かせて頂きました」と降板の件に触れた。

平野さんは「期待して待っていてくれたファンの皆様本当にごめんなさい」と謝罪。今回のことについて「すごく悔しい思いをしましたし 1番は皆さんを悲しませてしまうという事で今までにない憤りを感じています」と心境を明かした。

一方で、「この気持ちをいつまでも抱えても誰もいい気持ちにはなれない」とし、「今日だけ、今日だけは悔しい思いをして明日からは切り替えて前に進もうと思います」と前向きに語った。

Xでは降板を伝える投稿に対し、「酷すぎ」「怒りが込み上げたけど、莉玖くんにもっと素敵な出会いが待ってるはず」「これは可哀想すぎる」「こんなのありえないでしょ！ 制作発表もしてるのに？！」といった声が寄せられている。