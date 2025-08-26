Photo: 岡本玄介

充電池をモバ電にすれば繰り返し使えてエコ！

使い切った乾電池は、不燃／有害ゴミで使い捨てなのはもったいないですよね。充電ができる電池なら、残量ゼロでも余計な出費や買いに行く手間もゼロ。ゴミにならずエコです。

我が家では充電池が大活躍しており、電池切れになる頻度が高いセンサーライトなどに使っています。

充電池をモバ電にする充電器

充電池には専用の充電器が必要ですが、パナソニックのUSB入出力付急速充電器「BQ-CC87L」は、充電もできるのにモバイルバッテリーにもなるスグレモノ。

Photo: 岡本玄介

防災用にUSB-A接続のLEDライトも付属し、3通りの使い方で被災時のサポートをします。ライトはiPhoneの充電器みたいな形状ですが、本体のフタをスライドしても干渉しないデザインです。

Photo: 岡本玄介

外付け機器へ出力

電池は単3も単4も使え、そのままで入力も出力も使えます。外部出力の際は非充電タイプも使えるので、家中にある乾電池を大集結させましょう。

USB-A to micro-Bケーブルが付属しますが、出力先がLightningだったりCなら別のケーブルやアタッチメントが必要です。

社外品のUSB-A to Cケーブルを使用 Photo: 岡本玄介

充電池へ入力

PCなどにUSB-A側のソケットを挿せば、電池への充電が可能。変換器があれば壁からも充電ができ、赤・黄・緑色の光で電池の残量やダメージを受けている状態、買い替え時が分かります。

Photo: 岡本玄介

いろんな電池が併用可能で、汎用性が高いのは親切。我が家のようにエネループとエボルタを使っている人なら、ただの充電器ではなく非常時にモバ電にもなるコッチがお勧めです。

パナソニック(Panasonic) 【Amazon.co.jp限定】 パナソニック 単3形・単4形 USB入出力急速充電器 BQ-CC87LAM-K ブラック 3,550円 Amazonで見る PR PR

Source: Panasonic, YouTube