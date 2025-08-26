コカ･コーラ「甘くない檸檬堂」が大幅リニューアル - バーテンダーの絞り方を再現「無糖にごりレモン」新発売
コカ･コーラシステムは9月8日、「甘くない檸檬堂 無糖にごりレモン」(希望小売価格 350ml 160円、500ml 210円/税別)を全国で発売する。
「甘くない檸檬堂 無糖にごりレモン」(希望小売価格 350ml 160円、500ml 210円/税別)
食事に合うように開発された「甘くない檸檬堂 無糖レモン」を大幅にリニューアルし、新たに"二代目"として、甘くない檸檬堂 無糖にごりレモンを発売する。
同商品は、約2年にわたる開発期間を経て完成した、本格的なレモンの味わいを楽しめる無糖レモンサワー。従来の"前割りレモン製法"と"レモンエキス"による手しぼり感のある自然な味わいはそのままに、今回新たに、果皮に含まれる香り成分を活かした"レモンオイル"をプラス。バーテンダーがレモンの香りを最大限に引き出すために、レモンの皮を下にして果汁を搾る「南半球しぼり」というテクニックに着想を得て、このレモンオイルを新たに採用した。
甘くない檸檬堂の特徴である「にごり」は、レモンならではの果実感を際立たせるだけでなく、厚みのある見た目を演出。すっきりとした無糖ながらも、奥行きのある味わいを実現している。
