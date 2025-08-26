◇ナ・リーグ ドジャース7―0レッズ（2025年8月25日 ロサンゼルス）

ドジャースのエメ・シーハン投手（25）が25日（日本時間26日）、本拠でのレッズ戦に先発。メジャー自己最長となる7回を投げきり2安打無失点、自己最多タイの10三振を奪う快投で5勝目を挙げ、チームの連勝、単独首位返り咲きに貢献した。

初回は2死からデラクルスをチェンジアップで空振り三振に仕留めるなど3者凡退の立ち上がり。2回は1死からラックスに二塁打を許したものの動じることなく後続を断った。3〜6回までは無安打投球で7回に先頭・ヘイズに左前打を浴びたが、その後を3人で打ち取り、散発2安打とピンチらしいピンチはほとんどなかった。

試合後、シーハンはスライダーの手応えが良かったと振り返り「速球との緩急で相手を崩すことを意識した。ゾーンの低めに速球を投げ込みたかったんですけど、それができたのは試合の終盤になってからでしたね。でも全体的にはいい感じでした」と納得の表情を見せた。

前回も6回4失点で勝利投手になるなど、徐々に結果が出てきていることに「積み重ねていかないといけないです。今やっていることを継続して、次の登板につなげたい。守備も本当に大きいですよね。打球がホームランになるかと思ったものをフェンス際で捕ってくれたりして、本当に助かっています」と2回にコンフォートが見せたフェンス際での好捕への感謝も忘れなかった。

試合後、ロバーツ監督も「今日はすべてを組み合わせて見せた。初球ストライクを取れて、スライダーも良かったし、速球には生きがあった。チェンジアップも投げ、カーブも織り交ぜた。ウィル（捕手スミス）も素晴らしいリードをした。チームとしてもイニングを稼ぐ必要があったので、7回まで投げ切れたのは大きい。球数も100球近くまでいって、いい経験になった。成長を感じるね」と目尻を下げた。