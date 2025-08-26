川崎麻世「宝箱だね」アクセサリーが多数入っているケースの中身を公開「クロムハーツは勿論」

俳優の川崎麻世が25日に自身のアメブロを更新。アクセサリーが多数入っているケースの中身を公開した。

この日、川崎は「昨日は妻と銀座でショッピングに行って来たよ」と切り出し「日曜日なんで歩行者天国 とにかく外国人観光客だらけで様々な国の言葉が聞こえた」と街の様子を説明した。

ショッピングでは「今回はいろんなジュエリーショップをまわった」といい「花音に似合う指輪を探したり俺が大好きなクロムハーツも超久しぶりに行ったよ」と報告。店員から「俺の指輪を見て随分希少価値があるのしてますねと言われたよ」というエピソードも明かした。

続けて「コロナ禍で頻繁に手洗いをすることもあり全くアクセサリーを着けなかった」と述べつつ「最近ジュエリーが入ったジュラルミンケースを発見して懐かしいからさりげなくまた着けるようになったね」とアクセサリーの写真を公開。「クロムハーツは勿論 ガボールやレナード・カムホート（ロンワンズ）A&G カルティエ 自分でデザインしたジュエリーも多数見つかった！！宝箱だね」と紹介した。

最後に「さてお腹も空いて2人が向かった先は！？また寿司屋でスシ」「4日連続で寿司を食べてた」と食事についても明かし「実は今夜は寿司を握る予定なんです」とつづり、ブログを締めくくった。