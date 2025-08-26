お笑いタレント・おばたのお兄さん（37）が26日までに自身のブログを更新。ご飯を食べない長男への対処法を明かした。

「ご飯ぜーーんぜん食べない息子」と題したブログを更新。「久々の息子との夜ご飯、息子の気分転換も兼ねて、こちら久々【ガスト】へ！」と長男とともに外食に出かけたことを報告した。

「息子はガストのうどんが大好きなんだけど、、、」とキッズ用のうどんを注文しようとしたものの、売り切れ。「これはピンチです！！ハンバーグは絶対食べないし、仕方がないのでミニうどんとポテトを注文」と代替案で切り抜けた。

しかし、長男は「うどんいらない」と拒否。「まぁでもポテトは食べてくれるのでとりあえずポテトを」とポテトを食べさせたことを明かした。「仲良しママ友の名言『ポテトは野菜』を言い聞かせて食べさせます！」と名言に助けられ、「食事自体が嫌いになる方が良くないからね」と続けた。

保育園ではきちんと食事していることも明かし、「どうせ成長するので、焦らず見守ります！笑」と強調。「僕が息子くらいの時も全然食べなかったらしいし」と言い聞かせ、「さ、帰ってお風呂に入れて寝かしつけまで順調にいくのでしょうか！それでは、また」と締めくくった。