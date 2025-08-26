牛角のフードコート専門店「牛角焼肉食堂」とは? - 気軽に鉄板焼肉定食・焼肉丼が楽しめる
レインズインターナショナルは8月25日、「牛角焼肉食堂 ビバシティ彦根店」を滋賀県彦根市にオープンした。
「牛角焼肉食堂 ビバシティ彦根店」(営業時間は10時〜21時まで/ラストオーダーは閉店時間の30分前)
牛角焼肉食堂は、牛角がプロデュースするフードコート専門店。ビバシティ彦根店は国内67店舗目となる。
○気軽にリーズナブルな価格で焼肉気分
気軽に鉄板焼肉が楽しめる
同店では、「鉄板焼肉定食」と「焼肉丼」の他、牛角で人気の「梅しそ冷麺」「石鍋豆富チゲ」など幅広いラインナップを提供しており、気軽にリーズナブルな価格で焼肉気分が楽しめる。
鉄板焼肉定食は、秘伝ダレで焼き上げたをお肉を熱々の鉄板皿で提供する。焼肉のタレ、キムチ、スープもセットのため、焼肉店さながらの体験を定食スタイルで満喫できる。「牛カルビ焼き定食」(1,045円)は、30日間熟成させた肉厚のカルビを使用しており、やわらかくてジューシーな肉の旨みが味わえる。「ねぎ塩豚カルビ・タン焼き定食」(968円)は、コリっと食感の豚タンにネギを合わせ、豚カルビも楽しめる定食。
「牛カルビ焼き定食」(1,045円)
「ねぎ塩豚カルビ・タン焼き定食」(968円)
「旨辛ホルモン・ハラミ丼」(1,078円)は、脂の美味しい大ぶりのホルモンと、肉の旨みを感じるハラミに旨辛ダレを絡めて焼き上げた焼肉丼。
「旨辛ホルモン・ハラミ丼」(1,078円)
「石鍋豆富チゲ定食」(1,078円)は、牛肉と魚介の旨味が凝縮したチゲに、ごはん、ナムルがセットになった定食。
「石鍋豆富チゲ定食」(1,078円)
