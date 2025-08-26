25日に開幕したバドミントンの世界選手権。この大会をもってペアを解消するのがシダマツペアです。いよいよ最後の大一番に臨む2人が意気込みを語りました。



■志田千陽選手

「最後になりますけれども、シダマツのダブルスって楽しかったなって思っていただけるようなプレーが出来たらいいなと思っています」

■松山奈未選手

「ここで最後になるのでもっとみたいなと思ってもらえる試合を最後届けたいと思います」





25日に開幕したバドミントンの世界選手権。パリオリンピックで銅メダルを獲得した再春館製薬所の志田千陽選手と松山奈未選手のシダマツペアはこの大会でペアを解消します。最後の舞台は2人が金メダルに届かなかったオリンピックと同じフランス・パリです。





■松山奈未選手

「自分たちのプレーを出せないと悔いが残るので、悔いなくやればそれが結果につながってくると思うので、まずは自分たちのパフォーマンスを自分たちらしさを出せればいいなと思っています」

■志田千陽選手

「全部やり切ったと思ってコートを出られるように頑張りたいなと思います」



2回戦から登場するシダマツペア。世界選手権での過去最高成績ベスト8を上回り有終の美を飾ることができるか？注目です。