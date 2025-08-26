木下優樹菜、13歳長女の姿公開「出汁割り飲んでる母ちゃんからのナナメ右」
【モデルプレス＝2025/08/26】元タレントの木下優樹菜が25日、自身のInstagramストーリーズを更新。長女の姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】木下優樹菜、ノースリ姿の13歳娘公開
木下は「ちゃんりー 13歳夏」として長女を紹介し、飲食店での写真を公開。「出汁割り飲んでる母ちゃんからのナナメ右 長女」とユニークなコメントを添え、ノースリーブ姿で頬に手を添える娘の姿を見せている。
この投稿に、ファンからは「大人っぽい」「もう13歳なんですね」「母娘で素敵」「仲良しで微笑ましい」「プライベート感が良い」「大きくなりましたね」「自然体で癒される」といったコメントが寄せられている。
木下はお笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜ちゃんを、2015年に茉叶菜ちゃんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てしている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】木下優樹菜、ノースリ姿の13歳娘公開
◆木下優樹菜、13歳長女の姿公開
木下は「ちゃんりー 13歳夏」として長女を紹介し、飲食店での写真を公開。「出汁割り飲んでる母ちゃんからのナナメ右 長女」とユニークなコメントを添え、ノースリーブ姿で頬に手を添える娘の姿を見せている。
木下はお笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜ちゃんを、2015年に茉叶菜ちゃんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てしている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】