「キウイブラザーズ フィギュア付き数量限定パック2025」が数量限定販売決定ゴールドは8月、グリーンは9月上旬より順次展開
【キウイブラザーズ フィギュア付き数量限定パック2025】 ゴールド：8月第4週より順次展開 グリーン：9月上旬より順次展開
ゼスプリ インターナショナル ジャパンは、「キウイブラザーズ フィギュア付き数量限定パック2025」を数量限定販売することを発表した。発売はゴールドが8月第4週より、グリーンが9月上旬より順次展開する。
本商品は対象商品を購入すると、グリーンかゴールドのフィギュア、どちらか1体が入っている限定パック。販売は全国のスーパーマーケットなどで展開を予定し、売り切れ次第、販売終了となる。
2025年では立ち姿のキウイブラザーズのフィギュアとなっている。
