ゼスプリ インターナショナル ジャパンは、「キウイブラザーズ フィギュア付き数量限定パック2025」を数量限定販売することを発表した。発売はゴールドが8月第4週より、グリーンが9月上旬より順次展開する。

本商品は対象商品を購入すると、グリーンかゴールドのフィギュア、どちらか1体が入っている限定パック。販売は全国のスーパーマーケットなどで展開を予定し、売り切れ次第、販売終了となる。

2025年では立ち姿のキウイブラザーズのフィギュアとなっている。

(C)Zespri Group Limited, all rights reserved