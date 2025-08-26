本田真凜、役で“一軍女子”の制服着こなし叶う「心地良かった」【カラダ探し THE LAST NIGHT】
【モデルプレス＝2025/08/26】プロフィギュアスケーターで俳優の本田真凜が8月26日、東京の青陵中学校・高等学校で行われた映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』（9月5日公開）学校プレミアに出席。学生時代を振り返った。
【写真】本田真凜、“一軍女子”の制服着こなす
この日、同作に出演する橋本環奈、眞栄田郷敦、櫻井海音、安斉星来、鈴木福、本田、吉田剛明が学校にサプライズ登場。会場は歓声に包まれた。トークコーナーでは、“青春”の話題で櫻井が「僕は学生時代、制服を1回も着たことがなくて、ずっと私服だったんです。ずっと、制服というものに憧れる」と告白。眞栄田に「なんで？」と聞かれた櫻井が「そういう学校だったんです」と答えると、眞栄田は「グレてたわけじゃなくて？」と質問。櫻井は「グレてたわけじゃない（笑）。僕が反発してたんじゃなくて」と訂正し、「本当に制服デートとかしてみたいなと思っていた」と打ち明けた。
また、本田は「私は制服とかが本当に膝下丈じゃないといけない学校で、携帯とかもダメだったんです。小、中、高」と打ち明け、「だから、ちょっと短いスカートとかにときめきましたね。『こんなことしていいんだ』って（笑）」と、撮影時の制服の着こなしを回顧。「リボンとかちょっと長くしてみたり。“一軍女子”みたいな（笑）。映画を利用して、ちょっとギャルっぽい姿でいれたのが心地良かったなと思います」と振り返った。（modelpress編集部）
2022年に公開された実写映画『カラダ探し』の最新作となる本作は、前作を圧倒的な恐怖とスケールと凌駕する、刺激的ループ型ホラー。恋心を抱いていた明日香（橋本）を守れなかった高広（眞栄田）は、彼女を救い出すため、陸人（櫻井）たち新たなカラダ探しの参加者とともに、真夜中の遊園地を支配する“赤い人”の恐怖と対峙する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】本田真凜、“一軍女子”の制服着こなす
◆櫻井海音・本田真凜、制服への憧れ明かす
この日、同作に出演する橋本環奈、眞栄田郷敦、櫻井海音、安斉星来、鈴木福、本田、吉田剛明が学校にサプライズ登場。会場は歓声に包まれた。トークコーナーでは、“青春”の話題で櫻井が「僕は学生時代、制服を1回も着たことがなくて、ずっと私服だったんです。ずっと、制服というものに憧れる」と告白。眞栄田に「なんで？」と聞かれた櫻井が「そういう学校だったんです」と答えると、眞栄田は「グレてたわけじゃなくて？」と質問。櫻井は「グレてたわけじゃない（笑）。僕が反発してたんじゃなくて」と訂正し、「本当に制服デートとかしてみたいなと思っていた」と打ち明けた。
◆橋本環奈主演映画「カラダ探し THE LAST NIGHT」
2022年に公開された実写映画『カラダ探し』の最新作となる本作は、前作を圧倒的な恐怖とスケールと凌駕する、刺激的ループ型ホラー。恋心を抱いていた明日香（橋本）を守れなかった高広（眞栄田）は、彼女を救い出すため、陸人（櫻井）たち新たなカラダ探しの参加者とともに、真夜中の遊園地を支配する“赤い人”の恐怖と対峙する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】