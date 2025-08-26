「今日好き」中島結音、キャミ×ショーパン姿披露「色っぽい」「目の保養」の声
【モデルプレス＝2025/08/26】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた中島結音が23日、自身のInstagramを更新。赤いタイトワンピース姿を公開し、話題を呼んでいる。
中島は「夏」と川辺での帽子姿と白いキャミソールにショートパンツを合わせた夏らしいコーディネートを公開。季節感溢れるスタイリングを披露し、美しい肌をものぞかせた。
この投稿に、ファンからは「可愛い」「美ボディ」「夏っぽくて素敵」「似合ってる」「色っぽい」「目の保養」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。中島は「ダナン編」「パタヤ編」「卒業編2024」に参加した。（modelpress編集部）
◆中島結音、キャミ×ショーパン姿披露
