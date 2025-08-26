森香澄「デートに誘われている」芸能人明かす「ずっと断り続けている」
【モデルプレス＝2025/08/26】フリーアナウンサーの森香澄が25日放送のテレビ朝日系「くりぃむナンタラ」（毎週月曜よる11時45分〜）に出演。デートに誘われている芸能人の名前を明かした。
◆森香澄、芸人の回答をモニタリング
この日は、くりぃむしちゅーの上田晋也、シソンヌの長谷川忍、ちょんまげラーメンの田渕章裕、中山功太という4人の芸人たちが、ボケ禁止で真面目に質問に回答するという企画が行われた。4人は「ボケ禁止」というルールに首をかしげながら様々な質問に回答していったが、実は本当の企画は、裏でこの様子をモニタリングしている森が採点を行う「誰が一番森香澄とマッチするのか 森香澄選手権」。4人は森がいることを知らされないまま質問に回答し、その裏で森はそれぞれの回答にコメントを加えながら採点していた。
◆森香澄「ずっとデートに誘われてる」
その最中、スタッフから「田渕さんは森さんのこと好き…」と声をかけられた森。「そうです。田渕さんは、はい。ずっとデートに誘われている。今も」と、田渕からデートに誘われ続けていることを暴露。また、「ずっと断り続けている」とも明かした。スタッフから、その状態がこの日の採点に影響するか尋ねられると「それは関係ない。全然関係ない」ときっぱりと否定。番組の最後には最高得点として「晋也さんです」と森から上田が優勝者として発表されたが、「この人だけは絶対無い」というワーストには「田渕です」と呼び捨てで名前を上げ、スタジオからは笑いが。田渕は「めっちゃ嫌や！この企画」と嫌がる様子を見せた。（modelpress編集部）
情報：テレビ朝日
【Not Sponsored 記事】