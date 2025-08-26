ÈøºêÎ¤¼Ó¥¢¥Ê¡¢¡ÈÍá°á¤Ë¸«¤¨¤ë¡É°áÁõ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥ï¥ó¥Ô»ÑÈäÏª
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/26¡Û¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÈøºêÎ¤¼Ó¤¬8·î25Æü¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£24ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬Àê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÊÆüÍË¿¼Ìë0»þ55Ê¬¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î°áÁõ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈøºêÎ¤¼Ó¥¢¥Ê¡ÖÍá°á¤À¤È»×¤ï¤ì¤¿Êý¤â¡Ä¡×ÈÖÁÈ°áÁõ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ
¤³¤ÎÆü¡¢¡ÖÀê¤¤¤È°áÁõ¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¤¿Èøºê¡£³¨Ê¸»ú¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡Ö¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡ªº£Æü¤Ï°ìÁØ¾ø¤·½ë¤«¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡Ä¤Þ¤À¤Þ¤À½ë¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Æü¤¬Íî¤Á¤ë¤Î¤ÏÁá¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¶á¶·¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡ÖÀÅ¤«¤Ëµ¨Àá¤Ï°Ü¤í¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡Ä½©¤¬1ÈÖ¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÎÃ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë»þ¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÆ±Æü¡¢¶É¥¢¥Ê¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¤ËÅ¾¿È¤·¤¿¸µTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦±§ÆâÍüº»¡¢Èøºê¤ÈÆ±¤¸¤¯¸µÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦ºûºêÎ¤Æà¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬Àê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×½Ð±é¤·¤¿Èøºê¡£¡ÖºòÆü¿¼ÌëÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ê¿¼Ìë¤ÎÂª¤¨Êý´Ö°ã¤¨¤Æº£Æü¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡Ë¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡ÖTVer¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¡Ä¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÈÖÁÈ¤ÇÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿°áÁõ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÍá°á¤À¤È»×¤ï¤ì¤¿Êý¤â¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ç¤¹¡ª¾Ð¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢³Ú²°Á°¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥Ö¥ë¡¼¤ä¥°¥ê¡¼¥ó¤¬±Ç¤¨¤ëÁ¯¤ä¤«¤Ê¥Õ¥é¥ï¡¼¥×¥ê¥ó¥È¤Î¥·¥ã¥Ä¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃå¤³¤Ê¤¹¾Ð´é°î¤ì¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
Èøºê¤Ï2019Ç¯¤Ë²ñ¼Ò°÷¤ÎÃËÀ¤È·ëº§¡£2022Ç¯Ëö¤ËÂè1»ÒÃË»ù¤ò½Ð»º¡£2024Ç¯6·îËö¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡ÈøºêÎ¤¼Ó¥¢¥Ê¡Ö¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ç¤¹¡ª¡×ÈÖÁÈ°áÁõ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ
