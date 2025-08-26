影山優佳「明らかに作りすぎた」手料理を手書きで紹介「手が込んでる」「品数多くてすごい」と反響
【モデルプレス＝2025/08/26】元日向坂46の影山優佳が25日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】影山優佳「美味しそう」と話題の豪華手料理
影山は、手料理がズラリと並んだ食卓の様子を公開し「（画角の敗北）まいたけまーぼー ナスの揚げ浸し ピーマンのポンマヨ和え 明らかに作りすぎたビビンバ」と手書きで献立を紹介。「一つだけ皿のサイズが違いすぎて気まずいです」とビビンバの量に言及し、「今日も一日ありがとうお疲れ様です」と呼びかけた。
この投稿に、ファンからは「ビビンバ美味しそう」「品数多くてすごい」「ポンマヨ和え気になる！」「どれも手が込んでる」「食べたい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
