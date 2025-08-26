日産、『GT-R』（R35）生産終了 “最終生産車”は日本の顧客へ 栃木工場でオフライン式開催 CEO「これはGT-Rとの永遠の別れではありません」
日産自動車は26日、2007年から18年にわたり生産してきた『R35 GT-R』の生産が終了したことを発表した。
【写真】日産『R35 GT-R』、栃木工場でオフライン式の様子
『R35 GT-R』は、18年間で約4万8000台が生産され、高性能スポーツカーの象徴として世界中のファンを魅了。最後の1台は「Premium edition T-Spec」、ボディカラーはミッドナイトパープルで、日本の顧客へ届けられる予定となっている。
2007年、R35 GT-Rは「誰でも、どこでも、どんな時でも最高のスーパーカーライフを楽しめる」というコンセプトを具現化した新次元のマルチパフォーマンス・スーパーカーとして、「GT（グランドツアラー）」性能を実現しつつ、「R（レーシング）」技術を体現する世界最高クラスの車として誕生した。
強大なパワーを発揮するVR38DETTエンジン、緻密な制御により卓越した安定性を実現するATTESA ET-S全輪駆動システム、革新的な空力設計などにより、『R35 GT-R』は公道でもサーキットでも刺激的なドライビングを提供し続けてきた。エンジンは、横浜工場の「匠」と呼ばれる9人の熟練工によって、約4万8000台すべてのエンジンが手作業で組み立てられ、彼らの名前は各エンジンに取り付けられたプレートに刻まれている。
『R35 GT-R』は、数々のサーキットおよびモータースポーツにおいても多くの輝かしい功績を残し、SUPER GT選手権でのGT500クラス5勝、GT300クラス3勝、2013年ブランパンGTシリーズPro-Amクラス優勝、2015年バサースト12時間レース優勝をはじめ、スーパー耐久シリーズにおいても5回の優勝を獲得した。
CEOのイヴァン エスピノーサ氏は、「18年間の長きにわたり、R35 GT-Rは自動車史に不朽の足跡を残しました。その輝かしい歴史は、私たちのチームと世界中のお客さまの情熱の証です。この特別なストーリーの一部を担ってくださった皆さまに感謝します。GT-Rファンの皆さま、これはGT-Rとの永遠の別れではありません。GT-Rは、いつか再び皆さまのもとに戻ってくることを目指していますが、GT-Rの名前には高い期待が寄せられており、真に特別なクルマにのみ与えられるものです。R35はその基準をさらに高く引き上げました。したがって、皆さまには辛抱強くお待ちいただくことをお願いしたいと思います。現時点で正確な計画は確定していませんが、GT-Rは進化し、再び登場するでしょう」とコメントした。
『R35 GT-R』が生産を終了する一方で、日産は『GT-R』の名を次世代に向けて再定義する取り組みを実施。『R35』から得た知見は、次世代GT-Rの開発に不可欠であり、そのレガシーを進化させながら、新たな基準を打ち立てることを目指している。
