【スキューズミー】秋冬限定「ショコラトリーシリーズ」全6色が登場

セルフネイル派から高い支持を集める、オールインワンネイル「スキューズミー グロッシーコート」から、秋冬限定の「ショコラトリーシリーズ」が登場します。こっくりと深みのあるチョコレートカラーに、ラメをあしらった限定色を含む全6種類がラインナップ。1本でベースからトップコート、潤いケアまで叶えられる時短ネイルは、忙しい日でもサロン級の仕上がりを感じられます！

1本で5役！セルフネイル派に人気の秘密



「グロッシーコート」は、ベースコート、カラー、トップコート、爪補強、潤いケアの5つの機能を備えたオールインワンネイル。

速乾タイプでムラになりにくく、1度塗りなら透け感、2度塗りならしっかり発色と塗り方次第で表情が変わります。

ローズエキスやモモ葉エキスなどの保湿成分も配合され、爪を守りながらツヤやかな仕上がりに。セルフネイルをもっと気軽に楽しみたい人にぴったりです。

【HERA×フィリックス】新色グロス登場♡クッションファンデの輝きもチェック

秋冬限定「ショコラトリーシリーズ」全6色



今回の新作「ショコラトリーシリーズ」には、シフォンベージュやマイルドチョコレート、ダークチョコレート、バーガンディの4色に加え、限定色のオランジェットとベリーピューレが登場。

こっくりとした深みカラーにラメのアクセントが加わり、指先から季節感を演出します。価格は各990円（税込）で、気分やシーンに合わせて選べるのも嬉しいポイントです。

甘い余韻を指先に♡秋冬を彩るご褒美ネイル



スキューズミー「グロッシーコート」の新シリーズは、秋冬の装いを一段と引き立てるカラーばかり。忙しい朝もお出かけ前も、1本でツヤやかな美爪が完成するのは大きな魅力です。

セルフネイルにかける時間を短縮しながら、気分まで華やぐ仕上がりに。価格は各990円（税込）と手に取りやすく、日常のちょっとしたご褒美にもおすすめ。

今だけの限定色をぜひチェックして、指先から秋冬のおしゃれを楽しんでください♪