【交通情報】新東名下り線 新城IC～岡崎東IC 約9時間にわたる通行止め解除
2025年8月26日 14時44分
CBC NEWS

愛知県岡崎市の新東名高速下り線は、大型トレーラーが横転して積み荷が散乱し、新城ICと岡崎東ICの間で午前6時前から通行止めとなっていましたが、午後2時30分過ぎに解除されました。