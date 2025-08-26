愛知県岡崎市の新東名高速下り線は、大型トレーラーが横転して積み荷が散乱し、新城ICと岡崎東ICの間で午前6時前から通行止めとなっていましたが、午後2時30分過ぎに解除されました。

