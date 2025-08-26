女優の黒柳徹子（92）が26日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）で、ゲストの愛犬紹介に釘付けになる場面があった。

この日は歌手の水森かおりがゲスト出演。黒柳から「普段お料理もなさらないし、趣味もないっていう方でいらっしゃるんですけど、何か犬が…？」と質問されると、水森は思わず噴き出しながら「はい、そうなんです」と肯定。「2匹いるんですけど…」と切り出すと、番組ではマルプーの「かっち」、ヨークシャーテリアの「チョコ」の写真が紹介された。

すると黒柳は「かわいい〜わね、お人形さんみたいね！」とメロメロ。名前の由来について、水森は「この子（かっち）は父が亡くなった日に生まれて来た子で、ご縁を感じて。父がカツヤっていうので、名前をもじって」と解説。またチョコは「9カ月間ペットショップにいた。もう汚い感じでいたんで引き取った」と打ち明けた。

そして「（かっちは）父の名前を付けたんで、この子は母の名前にしようって、チヨコっていうんでチョコにしたんですけど」と水森が説明したところで、黒柳は「かわいいわね、随分フワフワ」と釘付け。水森は続けて「母は“私まだ死んでないわよ”って」と笑わせたが、黒柳は「これ、ええ〜」と目が離せない様子。水森は「母も一緒にかわいがって。（自身が）家にいない時は、姉家族がみてくれて」と話していた。