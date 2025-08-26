ÅÏÊÕÀµ¹Ô¡¡¸áÁ°À¸¥é¥¸¥ª¡Ö¸á¸å¡×¤È´ª°ã¤¤¤·´Ö¤Ë¹ç¤ï¤º¡Ä¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ÎÅÅÏÃ¤Çµ¤ÉÕ¤¯¡ÖÌë¤Ç¤·¤ç¡©¡×¡Öº£¤Ç¤¹¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÏÊÕÀµ¹Ô¡Ê69¡Ë¤¬26Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¡¡¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¤«¤Ä¤Æ¡¢TBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥ä¡¼¥ì¥ó¥º¤Î#¤Õ¤é¤Ã¤È¡×¤Î½Ð±é»þ¹ï¤ò´ª°ã¤¤¤·¡¢ÅÅÏÃ½Ð±é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥ä¡¼¥ì¥ó¥º¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡¢¸áÁ°8»þ30Ê¬¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÀ¸ÈÖÁÈ¡£4·î¤ÎÊüÁ÷¤ÇÅÏÊÕ¤Ï¡¢9»þº¢¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¸á¸å9»þ¤È´ª°ã¤¤¤·Ä«¤«¤é¥´¥ë¥Õ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤¿¤á¸½¾ì¤«¤éÅÅÏÃ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖÌë¤«¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡¢Ãë´Ö¤Ë¥´¥ë¥Õ¤ä¤Ã¤Æµ¢¤ì¤Ð´Ö¤Ë¹ç¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡£8»þÈ¾¤°¤é¤¤¤«¤éÎý½¬¤·¤Æ¤¿¡£ÂæËÜ¤Ë¤Ï9»þ6Ê¬¥¹¥¿¡¼¥È¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡£¤¦¤Á¤Î¥´¥ë¥Õ¤â9»þ6Ê¬¥¹¥¿¡¼¥È¡×¤ÈÅÏÊÕ¡£¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¡Ö¤É¤³¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡©¡×¡Ö²¿¤Ç¡©¡×¡Ö¥é¥¸¥ª¤Ç¤¹¡×¡ÖÌë¤Ç¤·¤ç¡©¡×¡Öº£¤Ç¤¹¡×¤È¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤·¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯¡Ö¤¢¤ì¤Ã¤ÆÄ«¤Î9»þ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤Èµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¤½¤Î¸å¡¢¤ªÏÍ¤Ó¤Ë½Ð¤Æ¡£¡È²¿¤Ç¤â¤ä¤ë¤«¤é¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡£¡Ê·Ý¿Í¤Î¡Ë¤É¤ó¤°¤ê¤¿¤±¤·¤È¡¢½ÂÃ«¤«¤é¥í¥±¡£¥é¥¸¥ª¤Ê¤Î¤Ë¥í¥±Ãæ·Ñ¡×¡Ö½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤¿¡Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¡ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ëº¹¤·Æþ¤ì¤·¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£