東京・蔵前のカヌレカフェにパフェ仕立ての「バノフィーパイ」が登場！カヌレとのペアリングは夏のご褒美に◎
東京・蔵前のカフェ「KURAMAE CANNELÉ CAFE（クラマエカヌレカフェ）」に、イギリス発祥の伝統スイーツ・バノフィーパイ×プレミアムカヌレのペアリングを楽しむ季節限定メニューが登場。
8月22日（金）から数量限定でお目見えしていますよ。
カヌレ×スイーツのペアリング専門店「KURAMAE CANNELÉ CAFE」
KURAMAE CANNELÉ CAFEは、焼き立てカヌレ専門店「KURAMAE CANNELÉ（クラマエカヌレ）」の2階にあるカフェです。
“カヌレ専用卵”が使われたプレミアムな『グランカヌレ』×季節のスイーツが一緒に楽しめる、ペアリングスイーツ専門店ですよ。
バナナが主役の「バノフィーパイ」とペアリング
夏の終わりにお目見えした「沖縄アップルバナナのバノフィーパイ」（税込1780円）は、イギリス発祥のバノフィーパイ×プレミアムなカヌレをペアリング。
バノフィーパイは、バナナと生クリームを砂糖と一緒に煮詰めたキャラメルのような風味のソース“トフィー”で作るイギリス発祥の伝統スイーツです。
KURAMAE CANNELÉではタルト生地にココナッツ、トフィーにパッションフルーツを加えた、軽やかな仕上がりなのだとか。
希少なアップルバナナが主役のパフェ仕立て
主役のバナナは、沖縄県のマルエスファームが生産した希少な“アップルバナナ”を使用。
アップルバナナは、もちもち食感、アップルのような爽やかな香りが特長です。
一般的なバノフィーパイはタルトの形をしていますが、プレミアムカヌレ『グランカヌレ』にのせて食べやすいようパフェのようにアレンジして、自家製コーヒーアイスクリーム＆たっぷりのホイップクリームをトッピング。
焦がしキャラメルにアップルやバニラの香りを重ねた甘く魅惑的な香りが、華やかさをプラスします。
“バノフィーパイ”はイギリスでは紅茶と一緒に楽しむそうですが、KURAMAE CANNELÉ CAFEではフレーバーティー『アップルキャラメリゼ』とのペアリングがおすすめなのだとか。
「沖縄アップルバナナのバノフィーパイ」は、KURAMAE CANNELÉ CAFEにて8月22日（金）から季節限定で販売中。
数量限定なので、食べてみたい人はお早めに足を運んでみてくださいね。
■KURAMAE CANNELÉ CAFE
住所：東京都台東区蔵前2-1-23 K2B 蔵前第二ビル 2階
営業時間：平日11:00〜18:00（L.O.17:00）、土日祝11:00〜19:00（L.O.18:00）
定休日：月曜
Instagram：＠kuramae_cannele
参照元：CLASSIC INC. プレスリリース
