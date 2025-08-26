East Of Edenが、10月2日23時に放送がスタートするBS-TBSドラマ『御社の乱れ正します！２』の主題歌である「Our Fate」を10月3日に配信リリースすることを発表した。

本作は、BABYMETALやONE OK ROCKを手掛けるMEG(MEGMETAL)とSixTONESやAiScReamを手掛けるHayato Yamamotoが楽曲を制作した。

前作の主題歌「Judgement Syndrome」同様に疾走感のあるアップテンポのラブソングに仕上がっているという。ドラマの主人公である三枝玲の過去や、夫との強い絆と変わらぬ愛情を描くドラマの世界観にリンクするような力強い楽曲となっているとのことだ。

©樹ユウマ･DPN/御社の乱れ正します！２製作委員会

また同日にドラマのメインビジュアルも発表された。今回のメインビジュアルは、山崎紘菜、飯島寛騎、マーク・パンサーの3人が夜のオフィスに潜入する姿をイメージし作成された。身勝手な社内不倫で周囲に迷惑をかける男女の仲を、鮮やかな手口で別れさせる会社「オフィスAIRクリーニング」。三枝 玲（山崎 紘菜）、アルバイトの鹿妻 新（飯島 寛騎）と、調査依頼の窓口となるバーのマスター（マーク・パンサー）が協力し、迷惑不倫を成敗していく。そのドラマの見どころの一つとなるのが、玲や新がさまざまなふん装で行う潜入調査。メインビジュアルでは、「オフィスAIRクリーニング」の3人が、夜のオフィスに潜入調査を行い、社内の“乱れ”を正す姿を表現している。

なおEast Of Edenは、8月20日に最新ライブ映像作品『East Of Eden Spring Tour 2025 〜 Seeds Of Hope 〜』をリリースした。先日、このライブ作品から「IKIZAMA」（KT Zepp Yokohama）ライブ映像が公開になったので、こちらもぜひチェックしてほしい。

◾️新曲「Our Fate」（読み：アワ・フェイト） 2025年10月3日（金）配信開始

Pre Save / Pre Add：https://eoe.lnk.to/OurFatePu

◾️ドラマ『御社の乱れ正します！２』 ©樹ユウマ･DPN/御社の乱れ正します！２製作委員会 ◆あらすじ

身勝手な社内不倫を解消する「オフィスAIRクリーニング」。

主人公・三枝 玲(山崎 紘菜)は、身勝手な社内不倫で周囲に迷惑をかける男女を、鮮やかな手口で別れさせるプロ。真面目に働く人々の誠意を踏みにじる社内不倫カップルをじりじりと追い詰め、華麗に成敗していく。

そして玲のトラップに強力なアシストをする鹿妻 新（飯島 寛騎）は、時に玲に代わってターゲットに接近し、迷惑不倫撃退の一翼を担うのだった。ある日、玲と新の前に、不倫解消の依頼窓口となっていたガンちゃんの師匠で「Bar PURPLE ROSE」のオーナーであるマスター（マーク・パンサー）が現れる。ガンちゃんがバーテンダー修行の旅に出たことを知らせにきた彼は、代わりに自分が依頼窓口を引き受けると申し出る。 ◆放送情報

放送日時：2025年10月2日（木）よる11時スタート 全12話（30分枠）

※BS-TBS、BS-TBS 4Kで同時放送 ◆出演

三枝 玲／サエグサ・レイ・・・山崎 紘菜

鹿妻 新／カヅマ・アラタ・・・飯島 寛騎

Bar PURPLE ROSEマスター・・・・マーク・パンサ―

ほか ◆スタッフ

原 作：「御社の不倫の件〜絶対に別れさせます〜」 樹ユウマ/DPNブックス

脚 本：大山淳子（1話〜3話・7話〜9話・10話〜12話）

丹保 あずさ（4話〜6話）

監 督：湯浅弘章（1話〜３話・4話〜6話・10話〜12話）

吉田卓功（７話〜９話）

企画プロデュース：北川 雅一（BS-TBS）

プロデューサー：木暮望海（BS-TBS）、前田利洋（THE EINS）、武井哲（PADMA）

企 画 : BS-TBS

製作： 森井譲治（BS-TBS）・安倍純子（TBSグロウディア）

製作著作：御社の乱れ正します！２製作委員会

製作委員会：BS-TBS、TBSグロウディア、PADMA

制作プロダクション：THE EINS、PADMA ◆関連URL

番組ホームページ https://www.bs-tbs.co.jp/drama/onsha/

番組公式X（＠drama9_onsha） https://twitter.com/drama9_onsha

番組公式Instagram（drama9_onsha） https://www.instagram.com/drama9_onsha/?hl=ja

◾️『East Of Eden Spring Tour 2025 〜 Seeds Of Hope 〜』

2025年8月20日（水）発売

購入：https://EOE.lnk.to/SpringTour2025 ・通常盤（DVD） 価格： 9,000円（税抜）/ 9,900円（税込）/ 品番：WPBL-90683-4

・通常盤（Blu-ray）価格： 9,000円（税抜）/ 9,900円（税込）/ 品番：WPXL-90346-7

・豪華盤（ワーナーミュージック・ストア限定盤）

価格： 15,000円（税抜）/ 16,500円（税込）/ 品番：WPXL-60013-4

通常盤のBlu-rayに豪華80Pのブックレット＆グッズ付き（グッズ：カセットテープカードホルダー、ピンズ、フォトカード5枚セット）

・Disc-1：3/20 Zepp DiverCity パフォーマンス映像

Shooting Star

Chasing the moon

Unapologetic freedom

Doesn’t Matter

無重力飛行

This Moment

I don’t say goodbye

Don’t Look Back

YELLOW CARD

Noise-Canceling

Darkside Lotus

Breaker

Red Line

花美

IKIZAMA

〜アンコール〜

CROSS∞ROADS

Evolve



・Disc-2：4/8 KT Zepp Yokohama パフォーマンス映像 ＋メイキング映像

Shooting Star

Chasing the moon

Unapologetic freedom

Doesn’t Matter

無重力飛行

This Moment

I don’t say goodbye

Don’t Look Back

YELLOW CARD

Noise-Canceling

Darkside Lotus

Breaker

Red Line

花美

IKIZAMA

〜アンコール〜

CROSS∞ROADS

Evolve

〜ダブルアンコール〜

Shooting Star



メイキング映像：「Making of Spring Tour 2025」

