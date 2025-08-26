　ブラジルサッカー連盟(CBF)は25日、来月の北中米ワールドカップ南米予選に向けたブラジル代表メンバーを発表した。

　FWビニシウス・ジュニオール(R・マドリー)やFWロドリゴ・ゴエス(R・マドリー)、2023年10月を最後に代表から遠ざかるFWネイマール(サントス)らは選外。その一方で、MFルーカス・パケタ(ウエスト・ハム)が復帰を果たした。

　アメリカ『ESPN』によると、ネイマールについては先週のトレーニングで筋肉系の怪我があったという。カルロ・アンチェロッティ監督は「ネイマールのことは、代表チームもブラジルのファンも、誰もが知っている。ネイマールは他の選手と同様に、ワールドカップでチームの勝利に貢献し、ベストを尽くすために、コンディションを整える必要がある」と語った。

　ブラジルは南米予選の第16節終了時点で3位につけ、すでに本大会への出場権を獲得。4日にホームでチリ代表、9日にアウェーでボリビア代表と対戦する。

以下、招集メンバー

▽GK

アリソン・ベッカー(リバプール)

ベント(アルナスル)

ウーゴ・ソウザ(コリンチャンス)

▽DF

アレクサンドロ・リベイロ(リール)

アレックス・サンドロ(フラメンゴ)

カイオ・エンリケ(モナコ)

ドグラス・サントス(ゼニト)

ファブリシオ・ブルーノ(クルゼイロ)

ガブリエル・マガリャンイス(アーセナル)

マルキーニョス(パリSG)

バンデルソン(モナコ)

ウェズレイ(ローマ)

▽MF

アンドレイ・サントス(チェルシー)

ブルーノ・ギマランイス(ニューカッスル)

カゼミーロ(マンチェスター・U)

ジョエリントン(ニューカッスル)

ルーカス・パケタ(ウエスト・ハム)

▽FW

エステバン(チェルシー)

ガブリエル・マルティネッリ(アーセナル)

ジョアン・ペドロ(チェルシー)

カイオ・ジョルジ(クルゼイロ)

ルイス・エンヒキ(ゼニト)

マテウス・クーニャ(マンチェスター・U)

ラフィーニャ(バルセロナ)

リシャルリソン(トッテナム)