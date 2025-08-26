南米予選に臨むブラジル代表メンバー発表! 招集外のネイマールにアンチェロッティ監督「彼は他の選手と同様に…」
ブラジルサッカー連盟(CBF)は25日、来月の北中米ワールドカップ南米予選に向けたブラジル代表メンバーを発表した。
FWビニシウス・ジュニオール(R・マドリー)やFWロドリゴ・ゴエス(R・マドリー)、2023年10月を最後に代表から遠ざかるFWネイマール(サントス)らは選外。その一方で、MFルーカス・パケタ(ウエスト・ハム)が復帰を果たした。
アメリカ『ESPN』によると、ネイマールについては先週のトレーニングで筋肉系の怪我があったという。カルロ・アンチェロッティ監督は「ネイマールのことは、代表チームもブラジルのファンも、誰もが知っている。ネイマールは他の選手と同様に、ワールドカップでチームの勝利に貢献し、ベストを尽くすために、コンディションを整える必要がある」と語った。
ブラジルは南米予選の第16節終了時点で3位につけ、すでに本大会への出場権を獲得。4日にホームでチリ代表、9日にアウェーでボリビア代表と対戦する。
以下、招集メンバー
▽GK
アリソン・ベッカー(リバプール)
ベント(アルナスル)
ウーゴ・ソウザ(コリンチャンス)
▽DF
アレクサンドロ・リベイロ(リール)
アレックス・サンドロ(フラメンゴ)
カイオ・エンリケ(モナコ)
ドグラス・サントス(ゼニト)
ファブリシオ・ブルーノ(クルゼイロ)
ガブリエル・マガリャンイス(アーセナル)
マルキーニョス(パリSG)
バンデルソン(モナコ)
ウェズレイ(ローマ)
▽MF
アンドレイ・サントス(チェルシー)
ブルーノ・ギマランイス(ニューカッスル)
カゼミーロ(マンチェスター・U)
ジョエリントン(ニューカッスル)
ルーカス・パケタ(ウエスト・ハム)
▽FW
エステバン(チェルシー)
ガブリエル・マルティネッリ(アーセナル)
ジョアン・ペドロ(チェルシー)
カイオ・ジョルジ(クルゼイロ)
ルイス・エンヒキ(ゼニト)
マテウス・クーニャ(マンチェスター・U)
ラフィーニャ(バルセロナ)
リシャルリソン(トッテナム)
