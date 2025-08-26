“「トイレに流せるシート」を流すとトイレが詰まる？ 水道修理業が語る実態とメーカーの見解”という話題が２６日、ヤフートピックスに掲載され、大きな反響を呼んでいる。特に集合住宅では、配管の詰まりが発生し、時に住民トラブルの原因となる。古い建物（配管）になるとさらにやっかいだ。ＳＮＳ上では「気にしたことがなかった」「知らなかった」という声の一方で、「ほらね」「業者に言われて流さないようにした」など様々な声があがる反響となっている。

例えば「シートと節水トイレの相性があまりにも悪いんですよね」「トイレットペーパーでも大量に一気に流してしまうと詰まりやすくなるわなぁー 流せるシートも１枚なら詰まらないでしょ」「『流せるシート』に限らず、トイレットペーパーを使った時は【大】で流す事を強く推奨する 水流が足りないと水平部分の配管途中で留まってしまい、結果的に詰まりの原因になる」という意見。

ほかにもトイレ（配管）が詰まり、業者に依頼した際に助言された人からは「うちはリフォームした時から『やっちゃダメ』ってずっと口酸っぱく言われてるから一度もやってない」「会社の潔癖症の人がシート流しまくってトイレ詰まらせていたな〜」「設備屋のおじさんも、『流せるシートはトイレに流さないで』と言っていた」「住んでいる集合住宅でも複数件で一斉にトイレトラブルが発生、業者対応した際に周知あった『流さないで』って」などの声が寄せられている。