２５日に放送されたフジテレビ系月９ドラマ「明日はもっと、いい日になる」では新人保育士の芽衣（莉子）が突然の体調不良で吐き気をもよおすシーンがあり、ネットも騒然となった。

芽衣は、闇バイトに手を染めた母親から保護された叶夢＆奏夢の兄弟から「ママに会いたい」「いつになっても来ないじゃん！」などと責められ「芽衣ちゃんなんか嫌いだ！」などとなじられてしまう。

また、花蓮が里親のもとに引き取られるかもしれない…と聞いた仲良しの風雅と青葉の心情にも寄り添えなかったと激しく落ち込むも、翼（福原遥）が励まし、一緒に飲みに行こうと誘う。

すると、そこへ芽衣の恋人と思われる男性が迎えに来たため、翼は苦笑いで、芽衣を送り出す…。

するとドラマのラストで、芽衣が突然持っていた荷物を落とし、息づかいが荒くなり、そのまま口元を抑えて、よろけながらどこかへ走って行く。

突然の莉子の体調異変にネットでは「妊娠か！」などと騒然。舞台が児童相談所であることから、「あの彼氏がクソじゃないといいな」「めいちゃん、妊娠？病気じゃないよね？」「え？妊娠？あの彼氏逃げる感じ？（不穏）」「彼氏は大丈夫か？」など、心配の声が上がっていた。