【海外市場の注目ポイント】米耐久財受注、コンファレンスボード消費者信頼感指数



２１時半に米ＧＤＰのうち、設備投資の動向に影響を与える耐久財受注が発表される。前回は大きくマイナスとなったが、これは月毎のブレが大きい航空機受注の影響。輸送を除いたコアは小幅なプラス圏となっており、今回もしっかりした動きが期待されている。



２３時にはコンファレンスボード消費者信頼感指数が発表される。雇用の弱さが意識される中、家計の動向への注目が集まるところ。内訳のうち雇用関連の数字にも注目が集まる。



【米国】

耐久財受注（速報値）（7月）21:30

予想 -3.9% 前回 -9.4%（前月比)

予想 0.2% 前回 0.2%（輸送除くコア・前月比)



コンファレンスボード消費者信頼感指数（8月）23:00

予想 96.5 前回 97.2（コンファレンスボード消費者信頼感指数)

