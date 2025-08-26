東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

特に目立った経済指標の発表はありませんでした



※要人発言やニュース

【米国】

トランプ米大統領

住宅ローン詐欺に関与した疑惑を理由にクックFRB理事を即時解任した

デジタル課税導入した全ての国に「大幅な」追加関税と半導体輸出制限を警告

中国がレアアース磁石をくれないのなら200%の関税を課すしかない



クックFRB理事がトランプ大統領の権限に異議を唱え、辞任はしないと表明（Wポスト）

法的には何の理由もないのに私を“ 正当な理由”で解雇しようとしたが彼には権限はない



【日本】

加藤財務相「投機的動き含め為替動向を憂慮している状況に変わりない」



【ユーロ圏】

バイル仏首相が9月8日に内閣信任投票を実施すると発表

極右政党「国民連合（RN）」に左派政党、緑の党は不信任の意向示す

議員の過半数が反対票を投じた場合、バイル首相は内閣総辞職を迫られる



【米中関係】

中国交渉担当者が今週米国を訪れ交渉を再開する見通し（WSJ）

中国担当者はグリアUSTR代表と米財務省高官のほか米経済代表らとも会談



【豪州】

豪中銀議事録（8月12日開催分）

今後1年間で金利をさらにいくらか引き下げる必要がある

引き下げペースはデータ次第、会合ごとに決定

労働市場が均衡状態にある場合、利下げ加速させる必要性についても議論した

