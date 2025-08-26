東京時間に伝わった指標・ニュース
東京時間に伝わった指標・ニュース
※経済指標
特に目立った経済指標の発表はありませんでした
※要人発言やニュース
【米国】
トランプ米大統領
住宅ローン詐欺に関与した疑惑を理由にクックFRB理事を即時解任した
デジタル課税導入した全ての国に「大幅な」追加関税と半導体輸出制限を警告
中国がレアアース磁石をくれないのなら200%の関税を課すしかない
クックFRB理事がトランプ大統領の権限に異議を唱え、辞任はしないと表明（Wポスト）
法的には何の理由もないのに私を“ 正当な理由”で解雇しようとしたが彼には権限はない
【日本】
加藤財務相「投機的動き含め為替動向を憂慮している状況に変わりない」
【ユーロ圏】
バイル仏首相が9月8日に内閣信任投票を実施すると発表
極右政党「国民連合（RN）」に左派政党、緑の党は不信任の意向示す
議員の過半数が反対票を投じた場合、バイル首相は内閣総辞職を迫られる
【米中関係】
中国交渉担当者が今週米国を訪れ交渉を再開する見通し（WSJ）
中国担当者はグリアUSTR代表と米財務省高官のほか米経済代表らとも会談
【豪州】
豪中銀議事録（8月12日開催分）
今後1年間で金利をさらにいくらか引き下げる必要がある
引き下げペースはデータ次第、会合ごとに決定
労働市場が均衡状態にある場合、利下げ加速させる必要性についても議論した
