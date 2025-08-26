ブラマヨ・小杉、29年ぶりにたまごっち再始動を報告！「動くのがすごいww」「たまごっちの中に入れるんですね」
お笑いコンビ・ブラックマヨネーズの小杉竜一が、8月25日に自身のXを更新。小杉は「昔プレゼントしてもらった初代たまごっちを29年ぶりに再始動 動くのがすごいww」と投稿した。小杉は、懐かしいゲームとの再会を楽しみながら、続けて「くちびる出てきたよー!!」「どうしたんだー!? 大丈夫かー？」と、ゲームの様子を報告するなど、懐かしの“ゲーム実況”を展開している。
この小杉の一連の投稿にフォロワーからは「白のたまごっち、なかなか買えなかった記憶です」「たまごっちが懐かしい」「29年経っても動くのすごいですね！！！うちにもまだある笑」といった、共感の声が多く寄せられた。
その他にも「液晶画面に小杉さんがいてる」「たまごっちの中に入れるんですね」といった、画面に映るキャラクターが小杉と似ていると指摘するユーモア溢れるコメントも寄せられた。
昔プレゼントしてもらった初代たまごっちを29年ぶりに再始動‼️— ブラックマヨネーズ小杉 (@kosugilive) August 24, 2025
動くのがすごいww😆#たまごっち pic.twitter.com/bBFExJGCPj