ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê70¡Ë¤¬¡¢25ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡¡¥ª¡¼¥ë¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤ª´ê¤¤¡ª¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡Á¤¢¤¡¾ð¤±¤Ê¤¤¡ª¤â¤¦¤·¤ç¡ÊÌÔ½ë¡Ë¤¦¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡Á¡×¡Ê¸á¸å6»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£EXIT·ó¶áÂç¼ù¡Ê34¡Ë¤È¤Î¸òÎ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¥²¥¹¥È¤ÎEXIT¤È¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤Ç¤Ã¤«¡ª¡©TV¡×¤Ç5Ç¯¤Û¤É¶¦±é¡£¤µ¤ó¤Þ¤Ë¤è¤ë¤È¿©»ö²ñ¤Ê¤É¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¸òÎ®¤¬¤¢¤ê¡¢·ó¶á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤¤¤Ä¤Ë¤Ï½÷¤Î»Ò¾Ò²ð¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
»×¤¤½Ð¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Î·ó¶á¤Ï¡Ö¤¢¤ë¤¢¤ë¤¢¤ë¡ª½÷À¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤ó¤Þ¤»¤ó¤È¡¢¼Õºá¤À¤±¤Ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£¤â¤¦¾¯¤·¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È»ÄÇ°¤¬¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¤µ¤ó¤Þ¤Ï¤½¤Î½÷À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Ø²¿¤Ê¤Î¤¢¤Î¿Í¡Ù¤Ã¤ÆµÕ¤ËÊ¸¶ç¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤Í¤ó¤Ã¤Æ¡£Èà½÷¤¬¡Ø¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤éÌµÍý¤«¤é¡Ê·ó¶á¤Ë¡Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤Î¤Ë¤ä¤Ê¤¢¡£¡Ø²¿¤¢¤ÎÃË¡Ù¤È¤«¤Ì¤«¤·¤ä¤¬¤Ã¤Æ¡£Ê¢¤¬Î©¤Ã¤ÆÊ¢¤¬Î©¤Ã¤Æ¡×¤ÈÊ°³´¡£»ö¾ð¤òÃÎ¤ë¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤Ï¡Ö¡Ø¥Þ¥ê¥ª¥«¡¼¥È¤Î¥Ï¥ó¥É¥ë¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼»ý¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤¦¤Á¤ËÍè¤Ê¤¤¡©¡Ù¤Ã¤ÆÍ¶¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤ä¤Ä¥À¥á¤Ç¤·¤ç¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£