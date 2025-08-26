女優山崎紘菜（31）が26日、都内でBS−TBSドラマ23「御社の乱れ正します！2」（10月2日開始、木曜午後11時）記者発表会に出席した。

樹ユウマの電子コミック「御社の不倫の件〜絶対に別れさせます〜」をドラマ化した、主人公の三枝玲（山崎）が代表を務める“オフィスAIRクリーニング”の面々が、身勝手な社内不倫を成敗していくドラマ。昨年4月期に放送の第1弾の続編で、「前作が気になる終わり方だったので、続編やりたい思いは前作の時点であった。見てくださった方がたくさんいたからかなえてくださった」と感謝した。

前作に続きさまざまなキャストが不倫をする役を演じきり、「不倫をしないといけない役って、俳優として複雑な心境になるんじゃないかと心配していたけど、振り切って楽しんで作品に参加してくださった。爽快感のある作品になったと思います」と手応え十分。「原作に忠実なシーンが多くて、原作にリスペクトを込めて作っている印象でした」と語った。

同作ではglobeのマーク・パンサー（55）が、バーのマスター役で出演。「『え？出てくれるのかな』と思ったけど、音楽活動との違いみたいなエピソードをたくさん教えてくださって、私たちも勉強させてもらうことが多かったです」と共演を喜び、「マークさんは包容力があるので、バーが帰る場所になった。バーが温かい雰囲気になったのはマークさんのおかげです」と絶賛していた。