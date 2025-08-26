NewDays¡Ö¤ªÃÍÃÊ¤½¤Î¤Þ¤Þ!!!!!!!¥µ¥ó¥¥å¡¼!!ÁýÎÌ¥Õ¥§¥¹¡×³«ºÅ¡¢¡Ö39(¥µ¥ó¥¥å¡¼)%¡×°Ê¾åÁýÎÌ¤·¤¿¤É¤é¾Æ¤¤ä²Û»Ò¥Ñ¥ó¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ê¤ÉÁ´15ÉÊ¤òÅ¸³«
JRÅìÆüËÜ¥¯¥í¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó ¥ê¥Æ¡¼¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖNewDaysŽ£¡ÖNewDays KIOSK¡×¤Ç¤Ï¡¢8·î26Æü¤«¤é9·î8Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¡Ö¤ªÃÍÃÊ¤½¤Î¤Þ¤Þ!!!!!!!¥µ¥ó¥¥å¡¼!!ÁýÎÌ¥Õ¥§¥¹¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤ÎÁýÎÌ¥Õ¥§¥¹¤Ç¤Ï¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡Ö39(¥µ¥ó¥¥å¡¼)%¡×°Ê¾åÁýÎÌ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ê¤É¡¢·×15ÉÊ¤òÈÎÇä¡£½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ä¡¢2025Ç¯6·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿ÆóÃÊÊÛÅö¤Ê¤É¤â¡¢ÂÐ¾Ý¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¡Ö¤â¤Á¤Ã¤È¤É¤é¾Æ¤¡×198±ß
´Å¤µ¹µ¤¨¤á¤ÇÉ÷Ì£Ë¤«¤Ê¡ØËÌ³¤Æ»¤¤¿¤í¤Þ¤ó¾®Æ¦¡Ù¤ÎÎ³¤¢¤ó¤È¥Û¥¤¥Ã¥×¤ò¡¢¤â¤Á¤â¤Á¤È¤·¤¿¿©´¶¤Î¤É¤é¾Æ¤À¸ÃÏ¤Ç¶´¤ó¤À¡£Î³¤¢¤ó¤È¥Û¥¤¥Ã¥×¤ò2ÇÜ¤ËÁýÎÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
NewDays¡Ö¤â¤Á¤Ã¤È¤É¤é¾Æ¤¡×
¢¡¡ÖPanest¥Á¥ç¥³¤Å¤¯¤·¡×160±ß
¥À¥¤¥¹¥Á¥ç¥³¤Ë¥Ó¥¹¥±¥Ã¥ÈÀ¸ÃÏ¤ò¤«¤Ö¤»¤¿¡¢¥´¥í¤Ã¤È¤·¤¿¥Á¥ç¥³¤Î¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤ë²Û»Ò¥Ñ¥ó¡£¥À¥¤¥¹¥Á¥ç¥³¤ò39%ÁýÎÌ¤·¡¢ÄÌ¾ïÉÊ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤µ¤é¤Ë¥´¥í¤Ã¤È¤·¤¿¥Á¥ç¥³¤Î¿©´¶¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
NewDays¡ÖPanest¥Á¥ç¥³¤Å¤¯¤·¡×
¢¡¡ÖPanestÇ»¸ü¥½¡¼¥¹¤Î¾Æ¤¤½¤Ð¥Ñ¥ó¡×160±ß
¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¥³¥Ã¥Ú¥Ñ¥ó¤ËÇ»¸ü¥½¡¼¥¹¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤·¤¿¾Æ¤¤½¤Ð¤ò¶´¤ß¡¢ÄÉ¤¤¥½¡¼¥¹¤È¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡¢¹ÈÀ¸Õª¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¡£ÌÍ¤ò39%ÁýÎÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
NewDays¡ÖPanestÇ»¸ü¥½¡¼¥¹¤Î¾Æ¤¤½¤Ð¥Ñ¥ó¡×
¢¡¡ÖPanest¤¢¤é¤Ó¤¥Ý¡¼¥¯¥¦¥¤¥ó¥Ê¡¼¡×155±ß
¤¢¤é¤Ó¤¥Ý¡¼¥¯¥¦¥¤¥ó¥Ê¡¼100%»ÈÍÑ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡£¤¢¤é¤Ó¤¥Ý¡¼¥¯¥¦¥¤¥ó¥Ê¡¼¤ò50%ÁýÎÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
NewDays¡ÖPanest¤¢¤é¤Ó¤¥Ý¡¼¥¯¥¦¥¤¥ó¥Ê¡¼¡×
¢¡¡ÖPanest¥³¥í¤¿¤Þ¥³¥Ã¥Ú¡×155±ß
¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¥³¥Ã¥Ú¥Ñ¥ó¤Ë¤¿¤Þ¤´¥µ¥é¥À¤È¥³¥í¥Ã¥±¤ò¶´¤ó¤À¡£¥³¥í¥Ã¥±¤ò50%ÁýÎÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
NewDays¡ÖPanest¥³¥í¤¿¤Þ¥³¥Ã¥Ú¡×
¢¡¡ÖßÕ¤ê¾Æ¤¶äºúÆóÃÊËë¤ÎÆâÊÛÅö¡×610±ß
»é¤¬¤Î¤Ã¤¿¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿¶äºú¤È¥³¥í¥Ã¥±¤ä¤Á¤¯¤ï¤Î°ëÊÕÍÈ¤²¡¢ÆùÃÄ»Ò¡¢¶Ì»Ò¾Æ¤¡¢ÌîºÚ¤Î¼ÑÊª¤È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤ÊÏÂÉ÷¤Î¤ª¤«¤º¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡¢ÆóÃÊËë¤ÎÆâÊÛÅö¡£¶äºú¤ò1ÀÚ¤ìÁýÎÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼óÅÔ·÷¤ª¤è¤ÓÀÅ²¬Ž¥Ä¹ÌîŽ¥µÜ¾ëŽ¥Ê¡ÅçŽ¥»³·ÁŽ¥´ä¼ê¤Î³Æ¸©Æâ¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£
NewDays¡ÖßÕ¤ê¾Æ¤¶äºúÆóÃÊËë¤ÎÆâÊÛÅö¡×
¢¡¡Ö¤³¤À¤ï¤ê²«¶â¤¤¤¯¤éËÜÁ·¾ßÌý»Å¹þ¤ß¡×298±ß
ÂçÎ³¤Ç¾åÉÊ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¤¤¤¯¤é¾ßÌýÄÒ¤±¤ò¤´ÈÓ¤ÇÊñ¤ó¤À¡£¤¤¤¯¤é¤ò39%ÁýÎÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼óÅÔ·÷¤ª¤è¤ÓÀÅ²¬Ž¥Ä¹ÌîŽ¥µÜ¾ëŽ¥Ê¡ÅçŽ¥»³·ÁŽ¥´ä¼ê¤Î³Æ¸©ÆâŽ¥¿·³ã±Ø¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£
NewDays¡Ö¤³¤À¤ï¤ê²«¶â¤¤¤¯¤éËÜÁ·¾ßÌý»Å¹þ¤ß¡×
¢¡¡Ö¼ê´¬³¤Ï·¾ßÌý³¤ÂÝ ³¤Ï·¥Þ¥è¤ª¤Ë¤®¤ê¡×198±ß
¤×¤ê¤×¤ê¤Î³¤Ï·¤ò¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤È¹ç¤ï¤»¡¢³¤Ï·¾ßÌý³¤ÂÝ¤Ç´¬¤¤¤¿¡¢¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ç¥³¥¯¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¡£³¤Ï·¤ò39%ÁýÎÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼óÅÔ·÷¤ª¤è¤ÓÀÅ²¬Ž¥Ä¹ÌîŽ¥µÜ¾ëŽ¥Ê¡ÅçŽ¥»³·ÁŽ¥´ä¼ê¤Î³Æ¸©ÆâŽ¥¿·³ã±Ø¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£
NewDays¡Ö¼ê´¬³¤Ï·¾ßÌý³¤ÂÝ ³¤Ï·¥Þ¥è¤ª¤Ë¤®¤ê¡×
¢¡¡Ö¼ê´¬¼÷»ÊÇ¼Æ¦(ËÌ³¤Æ»»ºÂçÆ¦»ÈÍÑ)¡×188±ß
ËÌ³¤Æ»»ºÂçÆ¦¤ò100%»ÈÍÑ¤·¤¿Ç¼Æ¦¤Ë¡¢¤«¤Ä¤ª¤À¤·¤Î¤¦¤Þ¤ß¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëÇ¼Æ¦¤¿¤ì¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£Ç¼Æ¦¤ò39%ÁýÎÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼óÅÔ·÷¤ª¤è¤ÓÀÅ²¬Ž¥Ä¹ÌîŽ¥µÜ¾ëŽ¥Ê¡ÅçŽ¥»³·ÁŽ¥´ä¼ê¤Î³Æ¸©Æâ¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£
NewDays¡Ö¼ê´¬¼÷»ÊÇ¼Æ¦(ËÌ³¤Æ»»ºÂçÆ¦»ÈÍÑ)¡×
¢¡¡Ö¸üÀÚ¤ê¥Ù¡¼¥³¥ó¤ÎB.L.T.¥µ¥ó¥É¡×370±ß
¸üÀÚ¤ê¥Ù¡¼¥³¥ó¤Î¤¦¤Þ¤ß¡¢¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤È¤·¤¿¿©´¶¤Î¥ì¥¿¥¹¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥È¥Þ¥È¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£¥Ù¡¼¥³¥ó¤ò39%ÁýÎÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼óÅÔ·÷¤ª¤è¤ÓÀÅ²¬Ž¥Ä¹ÌîŽ¥µÜ¾ëŽ¥Ê¡ÅçŽ¥»³·ÁŽ¥´ä¼ê¤Î³Æ¸©Æâ¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£
NewDays¡Ö¸üÀÚ¤ê¥Ù¡¼¥³¥ó¤ÎB.L.T.¥µ¥ó¥É¡×
¢¡¡ÖÀÐÍÒ¥Ñ¥ê¥¸¥ã¥ó¥µ¥ó¥É¥Ï¥à¥Á¡¼¥º¡×380±ß
¥¹¥â¡¼¥¯¤¬¸ú¤¤¤¿¥Ü¥ó¥ì¥¹¥Ï¥à¤Ë¥Á¡¼¥º¡¢¥ì¥¿¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¥Þ¥è¥½¡¼¥¹¤ò»È¤Ã¤¿¡£¥Ï¥à¤ò50%ÁýÎÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼óÅÔ·÷¤ª¤è¤ÓÀÅ²¬Ž¥Ä¹ÌîŽ¥µÜ¾ëŽ¥Ê¡ÅçŽ¥»³·ÁŽ¥´ä¼ê¤Î³Æ¸©Æâ¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£
NewDays¡ÖÀÐÍÒ¥Ñ¥ê¥¸¥ã¥ó¥µ¥ó¥É¥Ï¥à¥Á¡¼¥º¡×
¢¡¡ÖÆù¤Î»Ý¤ß¤ò´¶¤¸¤ë!¥ß¡¼¥È¥½¡¼¥¹¥Ñ¥¹¥¿¡×480±ß
¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¤â¤Á¤Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤ÎÌÍ¤È¡¢Æù´¶¤Î¤¢¤ë¥ß¡¼¥È¥½¡¼¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£Áí½ÅÎÌ¤ò39%ÁýÎÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
NewDays¡ÖÆù¤Î»Ý¤ß¤ò´¶¤¸¤ë!¥ß¡¼¥È¥½¡¼¥¹¥Ñ¥¹¥¿¡×
¢¡¡ÖÎä¤·²¹¶Ì¤Ö¤Ã¤«¤±¤¦¤É¤ó¡×450±ß
¾®Çþ¤ÎÉ÷Ì£¤¬¤è¤¯Ì£¤ï¤¨¤ëÎä¤·¤¦¤É¤ó¤ËÈ¾½Ï¶Ì»Ò¡¢ÍÈ¤²¶Ì¡¢À¸Õª¡¢²Ö¤«¤Ä¤ª¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¡£²¹¶Ì¤ò1¸ÄÁýÎÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
NewDays¡ÖÎä¤·²¹¶Ì¤Ö¤Ã¤«¤±¤¦¤É¤ó¡×
¢¡¡ÖÎä¤¿¤¤¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤ë ¤³¤À¤ï¤ê¥Á¥¥óÆîÈÚ¡×320±ß
Îä¤¿¤¯¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÅâÍÈ¤²¤ËÆîÈÚ¤À¤ì¤òÍí¤á¡¢¶ñ¤À¤¯¤µ¤ó¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹¤È¹ç¤ï¤»¤¿¡£Áí½ÅÎÌ¤ò39%ÁýÎÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
NewDays¡ÖÎä¤¿¤¤¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤ë ¤³¤À¤ï¤ê¥Á¥¥óÆîÈÚ¡×
¢¡¡Ö5¼ï¶ñºà¤Î¸ÕËãÏÂ¤¨¡Á»°²¹Åü»ÈÍÑ¡Á¡×258±ß
5¼ï¤Î¶ñºà(¤¤¤ó¤²¤ó¡¢¿Í»²¡¢ÌýÍÈ¤²¡¢¤Ò¤¸¤¡¢»ÞÆ¦)¤Î¸ÕËãÏÂ¤¨¡£¶ñºà¤ò39%ÁýÎÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
NewDays¡Ö5¼ï¶ñºà¤Î¸ÕËãÏÂ¤¨¡Á»°²¹Åü»ÈÍÑ¡Á¡×