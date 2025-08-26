＜みんかぶ・個人投資家の予想から＞＝「売り予想数上昇」５位に任天堂 ＜みんかぶ・個人投資家の予想から＞＝「売り予想数上昇」５位に任天堂

「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２６日午後２時現在で、任天堂<7974.T>が「売り予想数上昇」で５位となっている。



同社は８月１日に第１四半期（４～６月）連結決算を発表。営業利益は５６９億２８００万円（前年同期比４．４％増）となった。６月５日に発売した新型ゲーム機「ニンテンドースイッチ２」が６月末時点で５８２万台を売り上げ、同社のゲーム機で歴代最高を更新。ニンテンドースイッチ２発売に伴うプロモーション費用の増大などを吸収し増益を確保した。



好決算を受けて同社株は上昇し、８月１日終値１万２５９５円から１８日には実質上場来高値１万４７９５円に上昇。ただ、その後は利益確定売りから１万３０００円台半ばまで下落しており、これが売り予想数の上昇につながっているようだ。



