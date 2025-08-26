BABYMONSTER、メンバーの日常に迫る初のリアリティコンテンツ『ベモンハウス』公開決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BABYMONSTERの初の日常リアリティコンテンツ『ベモンハウス』の公開が決定。9月5日18時より初放送される。

■『ベモンハウス』は、YGのリアリティ放送の系譜を継ぐ自主コンテンツ

YGエンターテインメントは、公式ブログにてBABYMONSTERの新しいリアリティコンテンツ『Welcome to BAEMON HOUSE』のティーザーポスターを公開。ポスターからはプログラム開始を知らせる文字列、爽やかな「ベモンハウス」に入居したメンバーの明るい姿、和気あいあいとした宿舎の雰囲気が伺える。

『ベモンハウス』は『2NE1TV』『ブルピンハウス』などYGのリアリティ放送の系譜を継ぐ自主コンテンツ。 BABYMONSTERは多様な自主製作コンテンツをファンに届けてきたが、メンバーの日常に密着する本格リアリティは今回が初となる。本編放映前までは多様な事前コンテンツが順次公開される予定だ。

ソウル近隣の新しい宿舎に入居して生活するコンセプトで製作された今回のプログラムには、6人のメンバーの舞台外の自然な日常と率直な本音を生々しく盛り込まれたものになる予定。メンバーが直接セルフカメラで記録したリアルな瞬間など、これまで観られなかったユニークな姿も必見だ。

■BABYMONSTER、カムバックプロジェクトが本格始動

『ベモンハウス』のローンチをきっかけに、カムバックプロジェクトに本格的にエンジンをかけるBABYMONSTER。

10月10日には、2作目のミニアルバム『WE GO UP』をリリース。タイトル曲「WE GO UP」をはじめ、「PSYCHO」「SUPA DUPALUV」「WILD」の計4曲の新曲が収められ、YGのヤン・ヒョンソク総括プロデューサーは「タイトル曲『WE GO UP』はBABYMONSTERがさらに高いところに飛翔するという覚悟が込められたヒップホップ基盤の強烈な曲」「コンセプトチュアルなミュージックビデオとミュージックビデオに準ずる高いクオリティの振り付け映像を共に公開する」と明らかにした。

また、BABYMONSTERは初のワールドツアー『2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR＜HELLO MONSTERS＞』を開催中。ソウル、北米、日本、アジア公演を盛況に終え、ツアー後半は8月30日のトロントを皮切りに、ローズメント、アトランタ、フォートワース、オークランド、シアトルに続く2回目の米州ツアーに突入する。

