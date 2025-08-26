鈴木保奈美、人生初のメッシュ挑戦を報告！ファンから″いいね！″続出！絶賛の声「とてもお似合いです！」
俳優の鈴木保奈美が自身のInstagramを更新。鈴木は「人生初のメッシュを入れてみた。ドキドキ。いつかマリさんみたいな金髪にもしてみたい。」と投稿し、勇気を持って新しいスタイルに挑戦したことを報告。投稿には、2枚の写真が添えられ、内1枚は完成後のショットでほんのりオレンジ系の差し色が入った新しいショートのヘアスタイルの写真が添えられている。
この投稿にファンからは「私も勇気なく保奈美さんを真似してメッシュ挑戦してみます」「金髪似合うと思いますよ〜」「とてもお似合いです！」「ほなみちゃん素敵ー」といったファンからの称賛の声が多く寄せられた。
この投稿に26日午前11時時点で、9600以上のいいね！が届けられている。
