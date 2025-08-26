橋本環奈・眞栄田郷敦ら、学校にサプライズ登場 生徒から歓声浴びる【カラダ探し THE LAST NIGHT】
【モデルプレス＝2025/08/26】女優の橋本環奈が8月26日、東京の青陵中学校・高等学校で行われた映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』（9月5日公開）学校プレミアに、眞栄田郷敦、櫻井海音、安斉星来、鈴木福、本田真凜、吉田剛明、プロデューサーの原祐樹氏とともに出席。サプライズで登場し、生徒から歓声を浴びた。
【写真】橋本環奈らサプライズ登場で学生歓喜
2022年に公開された実写映画『カラダ探し』の最新作となる本作は、前作を圧倒的な恐怖とスケールと凌駕する、刺激的ループ型ホラー。恋心を抱いていた明日香（橋本）を守れなかった高広（眞栄田）は、彼女を救い出すため、陸人（櫻井）たち新たなカラダ探しの参加者とともに、真夜中の遊園地を支配する“赤い人”の恐怖と対峙する。
イベント冒頭には原氏が1人で登壇。映画に関するトークを行った原氏は、最後に“プレゼント”がある、ということで会場から去った。すると、入れ替わりに橋本らキャスト陣がサプライズ登場。会場は歓声に包まれた。
終盤には、キャスト陣が“男子チーム”と“女子チーム”に分かれ、より生徒に共感される“青春あるある”を挙げたほうが勝ち、というゲームを実施。眞栄田、櫻井、鈴木、吉田の“男子チーム”は「イベントで気合い入れがち」というあるあるを挙げ、眞栄田は「僕とかもめっちゃ髪の毛チネチネしてました。僕の高校時代は束感を作るのが流行りで」と学生時代を懐かしんだ。
橋本、安斉、本田の“女子チーム”は「コンビニ自販機行きがち」というあるあるを披露。橋本は「ちょっとズルさせていただいて、この学校に売店があるとか聞かせていただいたところ、コンビニ自販機があると。生徒さんが生ハムとか買ってると聞いて」とイベント会場の高校をリサーチしての答えであったことを明かした。
リサーチの成果か、生徒から多数の共感を得た“女子チーム”が勝利。“女子チーム”に共感したという生徒に、自身も高校生の時にコンビニで生ハムを買っていたという橋本は「一緒だね！」「分かる分かる！」と笑顔で呼びかけていた。
最後には橋本が「こうして高校生の皆さんとお会いする機会って本当にあんまりなくて、皆さんの目の前に立って、映画を見た直後にこうしてお会いできるのはすごく嬉しく思います」と挨拶。「本当に元気が出ますね。『ギャー！』とか、みんなが本当に声を出して喜んでくださったのが本当に嬉しかったです」と伝え、イベントを締めくくった。（modelpress編集部）
