RIKU（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/08/26】THE RAMPAGEのRIKUが26日、自身のX（旧Twitter）を更新。母親との2ショットを公開し、話題を呼んでいる。

【写真】THE RAMPAGEメンバー、母との肩組み2ショット

◆RIKU、母親との2ショット公開


RIKUは「母、がんばれ」と母親と肩を組んだ2ショットとともにエール。また「エールで埋め尽くしてもらっても良いですか？負けない！＃あっこちゃんがんばれ」とファンにもエールを求めた。

この投稿に、ファンからは「お母さん何かするのかな？」「親孝行」「家族愛が素敵」「優しすぎる息子」「がんばれ！」「応援してます」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】