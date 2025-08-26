THE RAMPAGE・RIKU、母親との肩組み2ショットにエール続々「親孝行」「素敵」
【モデルプレス＝2025/08/26】THE RAMPAGEのRIKUが26日、自身のX（旧Twitter）を更新。母親との2ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】THE RAMPAGEメンバー、母との肩組み2ショット
RIKUは「母、がんばれ」と母親と肩を組んだ2ショットとともにエール。また「エールで埋め尽くしてもらっても良いですか？負けない！＃あっこちゃんがんばれ」とファンにもエールを求めた。
この投稿に、ファンからは「お母さん何かするのかな？」「親孝行」「家族愛が素敵」「優しすぎる息子」「がんばれ！」「応援してます」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
