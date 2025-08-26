¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀ¯ÅÞ»ÙÉô¼ÂÂÖÄ´ºº¡¢9·î¤Ë¤â¤Þ¤È¤á¤Ø¡¡¸øÌÀ´´»öÄ¹¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë
¼«Ì±ÅÞ¤¬¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ö´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¡×¤Î¼õ¤±»®¤È¤Ê¤ëÀ¯ÅÞ»ÙÉô¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº¤ò¤á¤°¤ê¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÀ¾ÅÄ´´»öÄ¹¤Ï¤¤ç¤¦¡¢Ä´ºº·ë²Ì¤¬9·î¤Ë¤â¤Þ¤È¤Þ¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸øÌÀÅÞ¤ÎÀ¾ÅÄ´´»öÄ¹¤È¼«Ì±ÅÞ¤Î¿¹»³´´»öÄ¹¤Ï¤±¤µ¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç²ñÃÌ¤·¡¢¡Ö´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¡×¤Î¼õ¤±»®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¯ÅÞ»ÙÉô¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ñÃÌ¤ÇÀ¾ÅÄ»á¤Ï¿¹»³»á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢9·î¤Ë¤Ï·ë²Ì¤¬¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤ë¤«¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¿¹»³»á¤«¤éÁ°¸þ¤¤ÊÈ¿±þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸øÌÀÅÞ¡¡À¾ÅÄ´´»öÄ¹
¡Ö»ä¤ÎÊý¤«¤é¤Ï¡¢¤¤¤Äº¢¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤ËÄ´ºº¤ò½ª¤¨¡¢²¿¤é¤«¤Î²þ³×¤ÎÊý¿Ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬½Ð¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÌä¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃÙ¤¯¤È¤â9·î¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¿½¤·¾å¤²¤Þ¤·¤Æ¡¢¡Ê¿¹»³»á¤«¤é¡Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÈ¿±þ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢À¯ÅÞ»ÙÉô¤Î¿ô¤ÏÁ´¹ñ¤Ç¤¢¤ï¤»¤Æ7000¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢µÙÌ²¾õÂÖ¤Î»ÙÉô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀ°Íý¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
²ñÃÌ¤Ç¤Ï¡¢¹Ê¤ê¹þ¤à»ÙÉô¤Î¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖÁêÅö¹Ê¤ê¹þ¤á¤ë¡×¤È¤Î²óÅú¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
