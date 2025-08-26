音楽家のマーク・パンサーが２６日、都内で行われた、ＢＳ−ＴＢＳドラマ「御社の乱れ正します！２」（１０月２日スタート。木曜、後１１・００）の記者発表会に主演の山崎紘菜、共演の飯島寛騎と出席した。

マーク・パンサーは今作の出演で、４０年ぶりに演技に挑戦したと明かし「最初に台本いただいた時にめちゃくちゃ緊張した」と苦笑い。それでも前作から出演を続けている山崎と飯島と対面した時から「すごくリラックスして」といい「チームがめちゃくちゃ家族みたいで波長が合ってやりやすかった」と語った。

これに飯島は「シーズン２からの参加でどういうチームの雰囲気になるのかなと思ったけど、マークさんはすごく優しくてお話ししてくださって」と印象を語り、山崎も「マークさんの持ってる元々の人柄だったり、包容力がすごいあって」と称賛。作中ではマークがマスターを務めるバーが、物語が展開する上で拠点のような場所となっているが「バーが温かい雰囲気になったのはマークさんのおかげだなと思いました」と続け、マークは「うれしい。良かった」と喜び笑顔を見せた。

演技では、バーのマスター役になりきるため、専門学校で２日間、動作を細かく学んだことも告白。またフランスと日本のハーフとして「（キャラクターが）ハーフの役をずっとやりたかった。ハーフとしてマスターをやれるのがうれしい」と語り、山崎が「フランス語のセリフめちゃくちゃありましたよね」と反応すると「だってフランス人だから」と即答。「ちょっとアドリブも入れちゃったりしてね」とおちゃめに明かしていた。