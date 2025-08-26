ホワイトハウスの大統領執務室で会談するトランプ大統領（右）と韓国の李在明大統領/Chip Somodevilla/Getty Images North America/Getty Images

（ＣＮＮ）米国のトランプ大統領は、２５日に行われた韓国の李在明（イジェミョン）大統領との会談で、北朝鮮の金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記との会談に前向きな姿勢を示した。李氏との会談では朝鮮半島の平和と北朝鮮の核兵器能力について協議した。

６月に大統領に当選した李氏は、ホワイトハウス訪問の際、トランプ氏に対し南北間の平和構築への協力を要請。トランプ氏の１期目の任期中、状況はより安定していたと主張した。

「世界の平和問題にこれほど関心を持ち、実際に成果を上げた大統領は、あなた（トランプ氏）が初めてだと思う」「朝鮮半島の平和を実現し、金正恩氏とも会談することを期待している」（李氏）

さらに、トランプ氏が「平和の使者」として行動するのであれば「積極的に支援する」とも表明。韓国と北朝鮮の間の緊張を「実際に解決できるのは、米国大統領だけ」だと述べた。韓国と北朝鮮が戦った朝鮮戦争は１９５３年の休戦協定により終結したが、平和条約は結ばれておらず、両国は理論上は依然として戦争状態にある。

トランプ氏が掲げる「米国第一主義」政策によって、韓国は米国との貿易関係、軍事関係で共に圧力を受けている。

今回の訪米で李氏は、韓国を代表する企業のトップやビジネスリーダーらを多数同行し、多くの投資を発表した。

大韓航空は声明で、米ボーイングから航空機１０３機、ＧＥエアロスペースとＣＦＭインターナショナルからエンジンと整備プログラムを購入する予定を明らかにした。投資規模は５００億ドル（約７兆４０００億円）に上るとした。現代自動車グループも２６日の声明で、対米投資額を当初計画の２１０億ドルから２６０億ドルに増額すると発表している。

李氏は首脳会談後に出席した韓米ビジネス・ラウンドテーブルで、韓国企業は米国に合計１５００億ドルを投資する見込みだと明らかにした。

トランプ氏との会談で李氏は、トランプ氏のゴルフ好きとさまざまなゴルフ施設への愛着を念頭に置き、北朝鮮にトランプタワーを建てるべきだと冗談を言った。「そうすれば平壌でもゴルフができるようになる」

これにトランプ氏はすぐ同意した。南北双方との和平交渉と平和構築に向けた取り組みは、波乱に満ちた同氏の最初の任期において重要な位置を占めていた。

トランプ氏は「そうするつもりだ。そして、我々は協議を行う。彼（金氏）は私と会談したいと思うだろう」「我々は彼と会談することを楽しみにしており、関係改善に努める。あなた（李氏）はその一助となるだろう」と語った。

そうした会談が実現するかどうかは不透明だ。北朝鮮の国営メディアは米韓合同軍事演習について、米政府が朝鮮半島を「占領」する意図を示していると主張した。ロイター通信が韓国現地時間２６日の午前に報じた。

李氏は２５日、トランプ氏との会談後、北朝鮮は核兵器生産能力を拡大しており、現在では年間１０〜２０発の核兵器を生産できると述べたが、証拠は示さなかった。

トランプ氏と金氏は、２０１８年と１９年に行われた前例のない米朝首脳会談で同席している。トランプ氏は金氏と「非常に良好な関係」にあると誇示。２５日にも過去の会談での成功に言及し、金氏のことは「ほとんど誰よりも」よく知っていると主張した。