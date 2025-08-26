老後は「マンションの管理人」として働きたい！「ゆったり働ける」と思っていたら、意外と“体力勝負・狭き門”で衝撃…「シニア向けの仕事」ではないのでしょうか？ 実態を解説

マンション管理人とは？ 仕事内容や給与を解説

マンション管理人は「マンション管理員」とも呼ばれ、分譲マンションの管理組合との契約に基づいて、マンションの日常的な管理を請け負う人のことです。

マンション管理に関するさまざまな業務をこなす仕事であり、主には「受付対応」「設備点検」「清掃」「入退去者の立ち合い」「ゴミ回収業者との立ち合い」「管理会社の補助」「1日の業務報告」など多岐にわたります。

給与については、厚生労働省の「令和6年賃金構造基本統計調査」によると、「居住施設・ビル等管理人」の70歳以上の所定内給与は21万7900円です。

老後の働き方としては非正規雇用が多く、賞与がないと考えられます。よって、シニア層のマンション管理人としての年収は「約250万円」と考えられます。



マンション管理人になるのは狭き門で体力的にも大変なのか

マンション管理人は「ゆったり働けるホワイトな仕事」というイメージを持ち、「求人が少ない狭き門」のように感じる人も多いのではないでしょうか。実際、大手管理会社に正社員として入社する場合や、夜勤もある常駐式など、給料が高い求人ほど高倍率になる傾向にあります。

しかし、現在は多くの業界で人手不足が叫ばれており、非正規雇用であれば比較的採用されやすくなったともいえます。マンション管理人の仕事が大変なのかは、仕事内容次第です。

清掃がメインの職場では重いゴミや掃除機を持つことで体力的にきついと感じるかもしれませんが、受付や巡回といったマンション管理人の主業務はさほど体力を使うことはありません。



マンション管理人に向いている人の特徴と注意点

マンション管理人に向いているのは、自分のペースで仕事がしたい人です。マンション管理人の仕事にはノルマがなく、コツコツと日々の管理業務や受付を行うことになります。残業も少なく、自分のペースで働きたい人には向いている環境といえるでしょう。

ただし、マンション管理人は住民からの相談やクレームが寄せられる立場であり、人間関係のトラブルの仲介などが必要になる場合もあります。

マンションごとに対応が異なるため、トラブルを受け付けた際はマンションのフロントや管理会社などに確認したうえで回答することが求められます。コミュニケーション能力に自信がある人のほうが向いているといえます。



まとめ

マンション管理人の仕事は、マンションの受付や巡回が主で、なかには清掃や管理会社の補助といった肉体労働もあります。シニア世代が非正規で働く分には必ずしも狭き門とはいえず、体力をさほど使わずにコツコツと仕事をしたい人に向いています。

ただし、マンション住民とのコミュニケーションが必要になる可能性が高いため、そこの部分の向き・不向きを見極めてから仕事を探してみると良いでしょう。



出典

厚生労働省 令和6年賃金構造基本統計調査 結果の概況

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー