フジ藤本万梨乃アナが“ドクター”と結婚、「めざましテレビ」で生報告
フジテレビの藤本万梨乃アナ（29歳）が、8月26日に放送された情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）に出演。一般男性との結婚を発表した。
この日の冒頭、伊藤利尋アナ（53歳）が「暑い日が続いてますけれど、ホットなお話がね、きょうは」と切り出し、沸き上がるスタジオの中、生田竜聖アナ（37歳）が「私、中性脂肪の数値、だいぶ良くなりました」とひとボケ。
改めて伊藤アナが「藤本アナ、ご結婚ということで、おめでとうございます」と振られた藤本アナは「ありがとうございます、私事で」と感謝。そして「改めて仕事を頑張っていきたいと思っておりますが、なんか、こんなに温かく言われると、恥ずかしいなという気持ちです」と語った。
また、伊藤アナが「パートナーの方はドクターでいらっしゃると」と、お相手の職業について踏み込むと、藤本アナは「そうですね、はい」とニッコリ。伊藤アナは「ぜひ生田アナの中性脂肪を…」と続けスタジオを盛り上げた。
さらに、伊藤アナは「どうですか。こう幸せな気持ちって高まってくるもんですか？」と質問。藤本アナは「おめでとうとたくさん言われて、初めて実感が湧いてきました」と語った。
藤本アナは1995年10月30日生まれ、福岡県出身。東京大学医学部を経て、2019年にフジテレビへ入社した。
