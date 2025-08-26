リッター26.4km走れるトヨタ「最新カローラクロス」日本初の“斬新ウインカー”がスゴい！ 流れるタイプはもう古い!? 「光る矢印」で方向指示する画期的システムとは！

流れるタイプはもう古い!?

トヨタは2025年5月23日、大幅な改良を施した「カローラクロス」を発表し、同日より順次販売を開始しました。

内外装のデザイン刷新やスポーツグレード「GRスポーツ」追加など、見所が多いカローラクロスですが、画期的なシステムが日本初導入されたことも注目されます。

【画像】超カッコいい！ これがスゴい「カローラクロス」です！（30枚以上）

一体どのようなものなのでしょうか。

斬新ウインカー初採用！

今回のカローラクロスの改良では、エクステリアにレクサス「RX」などで見られるようなボディ同色のバンパー一体型ハニカムデザイングリルが採用され、洗練された印象へと変更。

グリル上部の中央にはセンターランプが配され、力強さを増した新しいデザインのヘッドライトと一直線に点灯することで、先進的なフロントフェイスを演出しました。

インテリアも、シフトノブやその周辺パネルのデザインが一新され、より上質な空間へと進化したほか、一部グレードの運転席と助手席にはシートヒーターやベンチレーション機能が備わるなど、快適性も向上しています。

そして、新たにスポーツグレードとして「GRスポーツ」を設定。大開口のロアグリルを持つ専用フロントフェイスや、軽量な19インチホイール、体をしっかりと支えるスポーツシートなど、内外装にわたってスポーティな専用装備が与えられています。

パワートレインは、従来の純ガソリンエンジンモデルが廃止され、ガソリンハイブリッドに一本化されました。

通常モデルには1.8リッター、GRスポーツには2リッターエンジンが搭載され、それぞれ電動モジュールを刷新した最新のハイブリッドシステムと組み合わされます。これにより、26.4km／L（1.8リッターハイブリッド・2WD）という優れた燃費性能と気持ちの良い走りを両立させました。

駆動方式は2WDとE-Four（4WD）から選択でき（GRスポーツは4WDのみ）、E-Fourモデルには新開発の「スノーエクストラモード」をトヨタ車として初めて採用し、雪道での安定した走行と操縦性を高めています。

安全性能も大きく進化しており、最新の予防安全パッケージ「トヨタ セーフティ センス」に加え、高度運転支援技術「トヨタ チームメイト」も設定され、ドライバーを力強くアシストします。

この新しいカローラクロスの価格（消費税込）は、通常モデルが276万円から368万9000円、GRスポーツが389万5000円です。

※ ※ ※

全方位で進化を遂げたカローラクロスですが、特筆すべきは、カローラシリーズが受け継いできた「良品廉価」の精神を守りつつ、画期的な安全装備がプラスされた点です。その装備とは、日本初導入となる「シグナルロードプロジェクション」です。

これは、ターンランプやハザードランプを点灯させると、進行方向を示す矢羽根の形をした光を路面に照射する機能。夜間の見通しが悪い交差点などで、歩行者や周囲の車に自車の存在と進む方向を明確に知らせることができ、安全性を高めます。

このシグナルロードプロジェクションは、あえて流行のシーケンシャル（流れるように点滅する）タイプとはせず、「周囲に意図を分かりやすく伝える」という本質を追求するために開発されたと言います。

また、先進的な安全機能をカローラクロスに初搭載した理由についてトヨタは、「大衆車であるカローラでチャレンジすることで、安全な機能がより多くの人々に広まってほしい」という想いがあったと説明しています。

シグナルロードプロジェクションは、上級グレードの「Z」と「GRスポーツ」に標準装備されます。