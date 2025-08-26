夫の「飲み会」は週3回、心が折れた妻が料理をやめると決めた日【ママリ】

毎日の献立考案から調理まで、時間も労力もかかる食事作り。料理が好きではない、たままま(@decoboco.tama)さんですが、家計と家族のために奮闘。育児と家事を両立しながら、夫の帰宅時間に合わせて食事を用意するも、飲みに行くことを好む夫からの度重なる当日の連絡に、ついにたまままさんは我慢の限界を迎えます…。過去にママリで取り上げた漫画の中から、特に反響の大きかった作品をダイジェストでご紹介します。漫画『もう二度と料理しないと決めた日』をどうぞごらんください。

©decoboco.tama

©decoboco.tama

料理好きではないのに、毎日献立を考えるのが苦痛

料理は好きではなかった、たまままさん。ですが家計と家族のために、料理を担当することに。子どもが生まれてからも、子育てのスケジュールを調整しながら、夫のご飯を作り続けていました。



「主婦の宿命」で「みんなやっていること」と思いながらも、すでに気持ちが追い詰められている状況。このあと、あることがきっかけで、ストレスが爆発してしまいます。

「夫は飲みに行きたい」なら料理はいらない？

©decoboco.tama

©decoboco.tama

©decoboco.tama

思ったことがあってもためこむタイプのたまままさん。一方、夫は感情が表に出やすくわかりやすいタイプ。



お互い、気にせず過ごすことができたら気楽でいい…とは思いつつも、やはり、夫にはたまには早く帰ってきてほしいと思ってしまいますね。イライラが少しずつ降り積もっていきます。

心が折れてしまった瞬間

©decoboco.tama

©decoboco.tama

すでに、今週に入って3回目の「飲みに行ってもいい？」と、夫からの当日の連絡。さすがにがまんの限界を迎えたたまままさん。



ついに、たまままさんは「飲みに行きたい夫」と「料理が好きではない自分」双方の気持ちを満たす手段を見いだします。それは「二度と料理しない」ということでした。



極端な決断にも見えますが、たまままさん同様に「料理をやめてしまいたい」「夫の飲み会ざんまいに我慢の限界」という方もいるはず。そんな方にとっては共感要素満載で、二人の行方が気になる漫画作品でした。

