「ワンルーム（コンパクト）マンション投資はやめとけ」は本当か？

インターネット検索でよく見られる「ワンルーム投資は儲からない」という声。多くの人が、その言葉を信じて一歩を踏み出せずにいます。 しかし、実はみなさんの身近に、実際に利益を出している人もいるのです。

今回は、リアルな成功者である会社員オーナー・藤本様をお招きし、その「再現性の高い戦略」に迫ります。

藤本流「負けない不動産投資」のカラクリ

なぜ彼は5年で300万円の利益を出せたのか？

藤本さんの利益の源泉は、非常にシンプルでした。「価値が落ちない物件を選び、家賃収入でローン残高を着実に減らしたから」。売却時の価格が購入時と変わらなくても、減ったローン残高分が、そのまま利益になったのです。

「ワンルームは儲からない」という噂に対し、彼は「（実感として儲かっているので）『はいはい』という感じ」と笑います。 特筆すべきは、そのスタートダッシュ！ 初心者が1件ずつ始めるのに対し、彼はいきなり4軒を同時購入。これは、エリアや条件の違う物件を比較し、成功法則を学ぶための「比較実験」だったのです。

再現性MAX！ 藤本流「失敗しない物件選び」3つの原則

では、具体的にどうやって「価値が落ちない物件」を選んだのか？ そこには、誰でも真似できる3つの原則がありました。

原則1：土地勘のあるエリアしか狙わない「大阪の人が、梅田のど真ん中には住みたがらない」。 データだけでは分からない、その土地に住んだことがある人だけが知る「リアルな住み心地」。それを知っていることが、最大の武器になります。 原則2：「自分が住みたいか？」で決める入居者の気持ちになりきり、「自分だったら絶対に住みたい」と思えるかを徹底的に考えます。 「駅近」「築15年以内」「角部屋」など、厳しい基準で物件をチェック。この“自分ごと化”が、空室リスクを回避する鍵です。 原則3：良い物件は「即決」する優良物件は、公開されると一瞬でなくなります。 事前に担当者と連携し、自分の基準に合う物件が出たら、すぐに申し込む。そのスピード感が、成功確率を大きく引き上げます。

利益だけじゃない。不動産投資の「隠れた魅力」

藤本さんが不動産投資を始めた一番の理由は、意外にも「利益」だけではありませんでした。

きっかけは「生命保険の代わり」一番の目的は、万が一の時に家族に資産を残すことでした。「団信（団体信用生命保険）」を手厚く活用すれば、自身に何かあってもローンは完済され、家族に無借金の不動産が残ります。 利益の実感は「確定申告」で毎月の家賃収入は、ローン返済や経費でトントンでもOK。払いすぎた税金が還付されたり、翌年の住民税が安くなったりする「税金対策」のメリットの方が、最初のうちは実感しやすいと語ります。 手間は驚くほどかからない保有期間中は、1日に5分も時間をかけない「ほったらかし投資」。購入や売却の手続きも、今やアプリでほとんど完結。「学校の入学手続きより楽」と断言します。

「知らないから怖い」を「知っているから面白い」へ

今回、リアルな成功体験を聞いたふゆこさんは、こう語りました。「藤本さんの考え方はすごく合理的で、真似できるところがいっぱいある」。

不動産投資の成功は、特別な才能や知識ではなく、「合理的な基準」と「信頼できるパートナー（不動産会社）」選びで決まります。 藤本さんのように、自分なりの基準を持って主体的に動けば、会社員という強みを活かして、十分に成功できるのです。

大切なのは、巷の噂に惑わされず、自分だけの“勝ち筋”を見つけること。あなたも合理的な一歩を踏み出してみませんか。