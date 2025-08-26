アトランタ五輪から3大会連続の競泳日本代表で、スポーツコメンテーターの田中雅美さん（46）が26日放送のフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲスト出演。夫について語った。

この日は15年来の友人でもある女優の高岡早紀と出演。2017年に元飛び込み選手の男性との再婚を発表している田中さんは高岡に恋愛相談もしていたといい、「けっこう私はグチグチ悩むので。結婚する時も（高岡が）旦那さんに会ってるよね」と明かした。

さらに夫との出会いについて「中学2年生の時の合宿で、旦那さんは元々飛び込み選手で、（合宿地の）上海で会ったことがあるんですよ。そこから20数年経って再会して結婚することになったんですけど」と告白し、隣に座る高岡は「ロマンチックですよね〜」と笑顔。

田中さんは「2回目の結婚だったので、一度やっぱり失敗というか苦しい思いしているから、結婚に向いているのかなっていう相談を（高岡に）した」と回想。夫の人柄を聞かれると「とにかく優しいです」と明かし、高岡も「寡黙で凄く素敵な方」と話していた。